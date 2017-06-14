T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı danışmanlarının sayısı ve maaşı "kamuoyunu ilgilendirmediği" için açıklanmadı!

Bu sayı, daha önce basında 23 olarak yer almıştı

14 Haziran 2017 09:51

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın, Cumhuriyet gazetesi muhabirinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaç danışmanı olduğu ve bunların ne kadar ücret aldığına ilişkin bilgi edinme talebini reddettiği aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçtikten sonra sayılarının daha da arttığı belirtilen Erdoğan’ın danışmanlarının aldıkları maaş da "kamuoyunu ilgilendirmediği" gerekçesiyle açıklanmadı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçtikten sonra danışman kadrosunu da arttırmış, hemen hemen her alanda kendisine danışman tutmuştu. Bu sayı, daha önce basında 23 olarak yer almıştı. Ancak kesin rakam ve ücretler açıklanmamıştı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ, Cumhurbaşkanlığı’na bilgi edinme hakkı kapsamında Erdoğan’ın kaç danışmanı olduğunu, bunların toplamda kaç lira ücret aldığını sordu. Talebe yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı, 4982 sayılı Kanunun 25. maddesinde yer verilen, "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır" hükmü gereğince talebin söz konusu kanun kapsamına girmediğini öne sürdü.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler BaşkanlığıCumhuriyet gazetesimuhabirRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanlığı Külliyesidanışman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24