Cumhurbaşkanı danışmanlarının sayısı ve maaşı "kamuoyunu ilgilendirmediği" için açıklanmadı!

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın, Cumhuriyet gazetesi muhabirinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaç danışmanı olduğu ve bunların ne kadar ücret aldığına ilişkin bilgi edinme talebini reddettiği aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçtikten sonra sayılarının daha da arttığı belirtilen Erdoğan’ın danışmanlarının aldıkları maaş da "kamuoyunu ilgilendirmediği" gerekçesiyle açıklanmadı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçtikten sonra danışman kadrosunu da arttırmış, hemen hemen her alanda kendisine danışman tutmuştu. Bu sayı, daha önce basında 23 olarak yer almıştı. Ancak kesin rakam ve ücretler açıklanmamıştı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ, Cumhurbaşkanlığı’na bilgi edinme hakkı kapsamında Erdoğan’ın kaç danışmanı olduğunu, bunların toplamda kaç lira ücret aldığını sordu. Talebe yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı, 4982 sayılı Kanunun 25. maddesinde yer verilen, "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır" hükmü gereğince talebin söz konusu kanun kapsamına girmediğini öne sürdü.