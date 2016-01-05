AKP'li Prof. Burhan Kuzu: Özerklik ve 6-7 Ekim fezlekelerine öncelik verilebilir

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili çalışmada ‘özerklik ve 6-7 Ekim olaylarındaki açıklamaları’ gibi birkaç fezlekeye öncelik verilebileceğini söyledi.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberin göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan dönüşünde gündeme getirdiği ‘dokunulmazlık’ konusuyla ilgili henüz AKP’nin yönetim organlarında takvime dönük bir değerlendirme yapılmadı. Konunun hafta sonu Afyonkarahisar’da yapılacak çalışma kampında gündeme gelebileceği belirtildi. Geçmişte bu uygulamanın Kürt sorununda çözüme yardımcı olmadığını, mevcut çatışmalı ortamda siyasi alanı daraltıcı bu tür yöntemlerin bölge halkındaki duygusal kopuşu hızlandıracağını düşünen bazı bölge milletvekillerinin, görüşlerini kampta parti yönetimine iletmesi bekleniyor.

Bazı parti yetkilileri de dokunulmazlık konusunun yeni anayasa sürecinden ayrı yürütülemeyeceğini belirtiyor. Meclis kulisinde, başkanlık sistemine en yakın parti olan HDP ile işbirliği gelişmesi durumunda dokunulmazlık fezlekelerinin beklemeye devam edebileceği, MHP ile uzlaşma olasılığının güçlenmesi durumunda ise bazı fezlekelerin komisyon gündemine alınabileceği vurgulanıyor. Özerklikle ilgili yeni açılan soruşturmaların fezlekeleri tamamlanmadığı gibi, dosyaları görüşecek Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da henüz oluşturulmadı. AKP’li Burhan Kuzu, öncelikle fezlekelerin parlamentoya gönderilme sürecinin tamamlanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Herhalde Putin Demirtaş’ın kulağına bir şey fısıldadı”

“330 dosya var; 160’ı HDP’lilere ait. Bu konuda partiler bağlayıcı karar da alamıyorlar. Dosya bazında değerlendirilir. Mesela Demirtaş’ın 40 dosyası varsa, ikisi, üçü için de olabilir. 6-7 Ekim fezlekeleri var. O zaman sokağa döktü milleti. Özellikle Rusya’dan geldikten sonra yaptıkları açıklamalar (özerklik) dikkat çekici. Herhalde Putin kulağına bir şey fısıldadı, o da geldi söyledi. Böyle bir karar Türkiye’nin yolgeçen hanı olmadığını gösterir, devletin terörle mücadelede kararlılığını gösterir. Kaldı ki bunlar çok ağır suçlar, bunları işlemek bir vekil için hak değil.

HDP bir defa Türkiye’nin suç makinesi. Geçen dönem Anayasa Komisyonu Başkanı olduğum sırada 1260 dosya vardı; bunun 960’ı HDP’nindi. Buna suç makinesi derler. Adam kanun tanımazlık, aymazlık içinde. Elbette vekillere verilen dokunulmazlığın sebebi görevini daha rahat yapsın diye. Yoksa keyfilik yapsın, kanun tanımasın diye değil.”