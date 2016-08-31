Cumhurbaşkanı Danışmanı olan Adnan Tanrıverdi Sadat başkanlığından ayrıldı

7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, Kürt illerindeki şiddetli çatışmalarla gündeme gelen Uluslararası Savunma Danışmanlığı’nın (SADAT) kurucusu, emekli tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı Danışmanı olmasının ardından şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, köşesinde "26 Ağustos 2016 tarihli kayda göre Sadat yönetimi, 15 Ağustos’ta şu isimlerle toplanıyor: Adnan Tanrıverdi, Mehmet Zelka, Mehmet Naci Efe, Haluk Yıldırım, Ali Kamil Melih Tanrıverdi. Yönetim kurulu, bu toplantıda Adnan Tanrıverdi’nin istifasını kabul ediyor. Başkanlığa Ali Kamil Melih Tanrıverdi’yi, başkan yardımcılığına da Prof. Mehmet Zelka’yı getiriyor. Yönetim kurulu üyeleri ise Mehmet Naci Efe, Haluk Yıldırım ve Adnan Tanrıverdi olarak belirleniyor" ifadelerine yer verdi.

Çiğdem Toker'in Cumhuriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, geçenlerde Saray’a başdanışman olarak atandı malum. Tanrıverdi, kurulduğu 2012’den bu yana Sadat AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

Daha önce ilgilenenler anımsar; Sadat, gayrinizami harp kursu sattığını; daha önemlisi şirketin sunduğu hizmetlerin Türk mevzuatı çerçevesinde tam karşılığı bulunmadığını kendi internet sitesinden ilan etmiş bir şirket.

Yönetim ve danışman kadrosunda, ASDER kurucusu eski TSK mensuplarının yanı sıra, öğretim üyeleri, gazeteciler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Tanrıverdi’yle ilgili tasarrufu, şirketin görev dağılımında değişikliğe yol açmış. Bu değişimlerin izini, Ticaret Sicili gazetesinde görünce paylaşalım istedik.

26 Ağustos 2016 tarihli kayda göre Sadat yönetimi, 15 Ağustos’ta şu isimlerle toplanıyor: Adnan Tanrıverdi, Mehmet Zelka, Mehmet Naci Efe, Haluk Yıldırım, Ali Kamil Melih Tanrıverdi.

Yönetim kurulu, bu toplantıda Adnan Tanrıverdi’nin istifasını kabul ediyor. Başkanlığa Ali Kamil Melih Tanrıverdi’yi, başkan yardımcılığına da Prof. Mehmet Zelka’yı getiriyor. Yönetim kurulu üyeleri ise Mehmet Naci Efe, Haluk Yıldırım ve Adnan Tanrıverdi olarak belirleniyor.

Sütlü tatlılar ve özel harp

Son karardan anlaşılıyor ki, Adnan Tanrıverdi’nin Sadat ile bağı kopmamış. Cumhurbaşkanı başdanışmanı, başkan değilse bile şirkette yönetim kurulu üyesi olarak söz sahibi olmayı sürdürüyor.

Peki, şirketin yeni yönetim kurulu başkanı Ali Kamil Melih Tanrıverdi ile selefi Tanrıverdi arasında bir akrabalık bağı var mı?

Bu konuyu bir soru işareti olarak kayda geçirip diğer bir ilgi çekici ayrıntıdan söz edelim: Yeni başkan Ali Kamil Melih Tanrıverdi’nin adı “Trileçe Dünyası” diye bir şirkette de geçiyor.

Trileçe özellikle son iki yıldır ülkemizde de popülaritesi artan sütlü, hafif bir tatlı malum. Eğer iki şirketin patronu aynı Ali Kamil Melih Tanrıverdi’yse, özel harp teknikleri ile sütlü tatlılar arasındaki bağlantıya hep birlikte kafa yorabiliriz. Ya da hiç kafa yormayız, “sermaye böyle bir şey” der geçeriz. Tercih sizin.

Ekol Grup Güvenlik

Diğer yandan, Sadat Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Mehmet Naci Efe’nin, Sadat dışında, Ekol Grup Güvenlik adlı şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu not düşelim. Şirketi tanıtan videolarda, Efe’nin akademisyen ve SAT komandosu olduğu, özel birliklerde görev yaptığı bilgileri aktarılıyor. 2 milyon TL sermayeli özel güvenlik şirketinin portföyünde Bakırköy Adliyesi, Üsküdar Üniversitesi gibi kurumlar var. Dr. Efe şirketin internet sitesinde profesyonel orduyla ilgili bir de makale paylaşmış.

Saray’da başdanışmanlık, gayrinizami harp, sütlü tatlı, özel güvenlik derken, Erdoğan’ın bir tasarrufunun, domino taşı misali yaptığı değişimleri izlemenin öğretici olduğunu teslim edelim.