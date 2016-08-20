SADAT: Gayri nizami harp eğitimi veririz

CHP Milletvekili Fikri Sağlar’ın, ‘SADAT’ hakkında Başbakan’ın cevaplaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesine cevap geldi. Cevapta, “SADAT, ülke çıkarları için endişe edilecek değil, teşvik edilecek bir şirkettir. SADAT gayri nizami harp eğitimi verme imkânına sahiptir. İhtiyaç duyan ülkelere küresel güçlerin benzer şirketleri bu eğitimi vermekte. denildi. Irak savaşında kanlı olaylarla adını duyuran ABD’li şirket Blackwater, ABD ordusuna özel güvenlik desteği vermişti" dendi.

Uluslararası Savunma Danışmanlığı’nın (SADAT) ismi, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, Kürt illerinde sürdürülen şiddetli savaş sırasında popüler olmuştu.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Diyarbakır Lice’deki PKK operasyonu sırasında gözaltına alınan 34 kişinin ‘özel bir birim’ tarafından öldürülmek istendiğini ancak bir subayın buna engel olduğunu iddia etmişti.

Son kullanıcıdan eğitici seviyesine kadar özel konularda eğitim ve harp, silah ve araçlarının temini, bakım ve onarımı hizmetleri verdiği ifade edilen SADAT’ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevine getirilmişti.

"Herhangi bir yerde kampımız yok"

CHP Milletvekili Sağlar’ın, ‘TSK’ya alternatif mi üretiliyor’tartışmalarında sıkça ismi geçen SADAT hakkında TBMM’ye, Başbakan tarafından cevaplanması istemiyle 30 Haziran 2016 tarihinde verdiği soru önergesine yanıtın, SADAT’tan geldiği ortaya çıktı.

SADAT, Sağlar’ın sorularına verdiği cevapta özetle şunları kaydetti:

“SADAT A.Ş.’nin Türk Silahlı kuvvetlerine alternatif olmak gibi bir amacı ve iddiası yoktur. Sadece TSK’nın ulaşamadığı İslam ülkeleri üzerindeki, küresel güçlerin emekli askerlerinden oluşan şirketlerine alternatif olma gibi bir misyona sahip bulunmaktadır. SADAT ihtiyaç duyulan ülkelerin silahlı kuvvetlerine kendi ülkelerinde gayri nizami harp (GNH) eğitimi verme imkân ve kabiliyetine sahiptir. Kurulduğu günden bugüne kadar herhangi bir ülke veya gruba, yurt içinde ve yurt dışında nizami-gayri nizami veya herhangi bir konuda eğitim hizmeti vermemiştir. SADAT A.Ş.’nin yurt içinde ve dışında herhangi bir eğitim tesis ve kampı bulunmamaktadır. Bu alandaki bütün iddialar iftiradan ibarettir.”

"SADAT Başbakanlığın yerini mi aldı?"

Sağlar, SADAT’ın verdiği bu cevap üzerine, yeniden Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle 19 Ağustos’ta bir soru önergesi daha verdi.

Sağlar şunları sordu:

“SADAT’ın belirttiği İslami harpten kasıt nedir? İslami harp nasıl yapılır? Gayrimüslimlerin harp tarifi ile farkları nelerdir? SADAT, TSK’ya alternatif bir yapılanma mıdır? TSK’nın ülke ve askeri sahalardaki boşluğunu doldurmak üzere kurulduğu iddia edilen SADAT hangi boşluğu, nasıl dolduracaktır? Cumhurbaşkanı’na ait yeni muhafız gücü kurulacağı iddiası doğru mudur? Başbakana sorduğum soruyu cevaplamasına istinaden soruyorum; SADAT A.Ş. Başbakanlığın yerini mi almıştır?”