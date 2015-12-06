Cumhurbaşkanı Danışmanı Kuzu'dan tuhaf düzeltme: P..t değil, Bush diyecektim

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AKP Milletvekili Burhan Kuzu, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan kriz üzerine Twitter hesabından yaptığı yorumunu değiştirdi. Kuzu, “Rusya DAEŞ petrolünü Suriye’ye pazarlıyor. Fakat suçu bize atıyor puşt” şeklinde yazdığı mesajda ‘puşt’ kelimesi yerine ‘Bush’ demek istediğini söyledi.

Birgün’ün haberine göre Hürriyet'in TBMM büro şefi Nuray Babacan, kendisine "tweet düzeltmesini" hatırlatınca Burhan Kuzu ilginç bir yanıt verdi. Kuzu kulisteki sohbette olayı şöyle anlattı.

“Aslında ben o tweet’i, gece yarısı ikide attım. Biraz yorgun ve uykuluydum. Aslında sonunu Bush diye bitirmeyi planlıyordum. Gönderdikten sonra fark ettim, ama çok geçti…”

Nuray Babacan, “Niye Bush” diye sorunca da Kuzu, “İroni yapmak istedim” dedi.

Kuzu, sözlerinin cumhurbaşkanı danışmanı olması nedeniyle uluslararası soruna dönüştüğünün anımsatılması üzerine de “Canım ben, fahri danışmanım, öyle hemen anlam yüklemesinler, benim kişisel görüşüm bunlar” diye de devam etti.