T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Danışmanı Kuzu'dan tuhaf düzeltme: P..t değil, Bush diyecektim

"Ben fahri danışmanım, öyle hemen anlam yüklemesinler"

06 Aralık 2015 14:43

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve AKP Milletvekili Burhan Kuzu, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan kriz üzerine Twitter hesabından yaptığı yorumunu değiştirdi. Kuzu, “Rusya DAEŞ petrolünü Suriye’ye pazarlıyor. Fakat suçu bize atıyor puşt” şeklinde yazdığı mesajda ‘puşt’ kelimesi yerine ‘Bush’ demek istediğini söyledi.

Birgün’ün haberine göre Hürriyet'in TBMM büro şefi Nuray Babacan, kendisine "tweet düzeltmesini" hatırlatınca Burhan Kuzu ilginç bir yanıt verdi. Kuzu kulisteki sohbette olayı şöyle anlattı.

“Aslında ben o tweet’i, gece yarısı ikide attım. Biraz yorgun ve uykuluydum. Aslında sonunu Bush diye bitirmeyi planlıyordum. Gönderdikten sonra fark ettim, ama çok geçti…”

Nuray Babacan, “Niye Bush” diye sorunca da Kuzu, “İroni yapmak istedim” dedi.

Kuzu, sözlerinin cumhurbaşkanı danışmanı olması nedeniyle uluslararası soruna dönüştüğünün anımsatılması üzerine de “Canım ben, fahri danışmanım, öyle hemen anlam yüklemesinler, benim kişisel görüşüm bunlar” diye de devam etti.

ETİKETLER

burhan kuzupuştbushdüzeltme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24