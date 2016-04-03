Cumhurbaşkanı damat adayıyla ilk kez aynı karede

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklama yaptıktan sonra, Halkalı'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Mart ayında Sümeyye Erdoğan ile nişanlanan Selçuk Bayraktar'ın kalp krizi geçiren babası Özdemir Bayraktar'ı ziyaret eden Erdoğan'ı karşılayan heyet içinde damat adayı Selçuk Bayraktar da yer aldı. İkili ilk kez bir fotoğraf karesinde yer alırken, Bayraktar Erdoğan’ın elini öptü.

Erdoğan'ı karşıyalanlar arasında, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de yer aldı.