-CUMHURBAŞKANI BİN ALİ'NİN TUNUS'U TERK ETTİĞİ İDDİASI ROMA (A.A) - 14.01.2010 - Tunus'ta yaklaşık bir aydır süren gösterilerin ardından Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeyi terk ettiği ileri sürüldü. El Cezire televizyonunda yer alan iddia, muhalefetteki İlerici Parti'nin Genel Başkanı Ahmed Necib El Şabbi'ye yakın kaynaklar tarafından AA muhabirine de iletildi. Edinilen bilgilere göre Başbakan Muhammed El Gannuşi ile muhalefet liderleri arasında yapılan görüşmelerde, ülkede yeni bir sayfa açılabilmesi için atılacak adımlar çerçevesinde, muhalefetin de katılımıyla bir seçim hükümeti kurulmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülke dışına gidişine imkan tanınarak mevcut görevini bırakması da planlanmıştı. Tunuslu kaynaklar, yaptıkları açıklamada, Zeynelabidin Bin Ali'nin yurt dışında yargılanmak durumunda kalmamak için Avrupa dışında bir yerde yaşamayı tercih etmiş olmasının güçlü bir olasılık olduğunu da kaydettiler.