Cumhurbaşkanı: Bayram tatilinin 10 gün sürmesi turizm açısından isabetli olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın kaç gün süreceğiyle ilgili tartışmalara ilişkin olarak "Turizm açısından isabetli olur" dedi.

Hükümetin 10 gün tatili programa aldığını söyleyen Erdoğan, Beştepe'de salı günü toplanacak Bakanlar Kurulu'nda süreyle ilgili kararın verileceğini söyledi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda tabii Hükümet bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Hakikaten müsaitse turizm açısından olumlu olur. Turizm sektöründeki açığımızı suretle kapama fırsatı verir. Salı günü Bakanlar Kurulu var. Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye umuyorum."

Başbakan "Salı" demişti

Başbakan Binali Yıldırım, "Konuyu Salı günü Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz. Orada bir karar vereceğiz. Toplumun bir kesimi 'çalışmaya devam edeceğiz' diyor, bir kesim de 'tatile devam edelim' diyor. Artısı eksisini ele alacağız. Benim bu konuda şahsi fikrim olmaz" demişti.

Bakanlardan da açıklama gelmişti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci dün konuyla ilgili "Onu Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız. Ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacak" diye konuşmuştu.

Üç gün önce de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye benzer bir soru yöneltilmiş, 10 gün olup olamayacağı sorulmuştu. Bakan, “Ülkemizin çalışıp üretmeye ihtiyacı var” diyerek, tatilin uzatılmaması yönünde görüş belirtmişti.