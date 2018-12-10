Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Fenerbahçe yorumu: FETÖ faşistlerinin yapamadığını…

T24

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe’nin pazar akşamı Akhisarspor karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetten sonra düşme potasına girmesinin ardından, “FETÖ faşistlerinin FB’ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor” yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından Spor Toto Süper Lig’deki puan durumunu paylaşan Uçum, şunları söyledi:

“Düşme hattı için haftanın en önemli maçı! Akhisar FB’yi ezdi. Lig tarihinde böyle bir durum yaşandı mı, camianın takdirine. Fetö faşistlerinin FB’ye yapamadığı bu beceriksiz yönetimle gerçekleşiyor. Bu mesaj FB’yi çok seven tutkulu bir taraftara aittir. Lütfen başka türlü yorumlamayın.”

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. Haftasında Akhisar karşısında 3-0’lık mağlubiyet almıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında stadı terk eden Başkan Ali Koç, daha sonrasında da kötü futbol ve sonuçtan dolayı kafilenin kara yolu ile İstanbul'a dönmesine karar vermişti.