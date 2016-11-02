Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan AP Başkanı'na: Papaz, aklınızı başınıza alın, parmaklarınızı kırarız!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Murat Sabucu ve Cumhuriyet'teki diğer gazetecilerin gözaltına alınması, Türkiye'de ifade özgürlüğüne ilişkin kırmızı çizginin bir kez daha aşılması anlamına geliyor" ifadesini kullanan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'a yönelik "Kendini 'Türkiye’ye ayar verme konumunda yetkili gören' Papaz Schulz efendi, eğitim ve öğretimini verdiği ağırlıktan olsa gerek siyasette çok hızlı gidiyor" dedi. "Schulz efendi, başta sen olmak üzere aklınızı başııza alın" diyen Bulut, "Dedeleriniz Yunan ordusunu taşeron kılarak, bu topraklarda bebekleri süngülere geçirirken, bu millet o süngüleri de, o parmakları da kırdı" ifadesini kullandı.

Yiğit Bulut'un Star'da "Sen kimsin de kırmızı çizgi çiziyorsun!" başlığıyla yayımlanan (2 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Kendini “Eski Türkiye’ye ayar verme konumunda sanan” daha doğrusu Türkiye’yi hala “Eski Türkiye” sanan Papaz okulu mezunu Schulz, bu seferde Türkiye’ye “kırmızı çizgi” çekmeye kalktı...

Neymiş; Türkiye, “Papaz Schulz efendinin kırmızı çizgilerini geçmiş”...En güzel cevap Başbakan Yıldırım’dan geldi; “Bize çizgiyi ancak Millet çizer, senin çizgine de Biz bir çizgi çizeriz”...Anlama kapasitesi olana bu cümle çok bile!

Sevgili dostlar, kendini “Türkiye’ye ayar verme konumunda yetkili gören” Papaz Schulz efendi, eğitim ve öğretimini verdiği ağırlıktan olsa gerek “siyasette çok hızlı gidiyor”! Gidiyor ama bu arkadaş ve bu arkadaş gibiler tahammül sınırlarını çoktan aştı...

Sevgili dostlar, son açıklamaları sonrası biraz geriye dönelim ve hatırlayalım... Birkaç hafta önce yazmıştım fakat bu arkadaşın son konuşmaları sonrası yeniden hatırlatmak istiyorum... AB Parlamentosu Başkanı Schulz iki parmağını “silah şeklinde” yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haddini aşan açıklamalar yapmıştı hatırlarsanız! Akıllanmadı, akıllanmayacak gibi! Türkiye’yi tehdit etmeye devam ediyor!

Sevgili dostlarım, neyin kafası bu, anlayabilmiş değilim! “Erdoğan’sız Türkiye” projesine kendilerini çok kaptırmışlar herhalde!

Sonuç: Her konuşmasında Türkiye’ye “ayar verdiğini sanan”, “parmağını ülkeme, milletime, Lider’ime sallayan” Schulz ve benzeşlerine daha önce de yazdığım şu notu düşmek istiyorum; 200 yıldır bu coğrafyada kan döküyorsunuz! Gözyaşlarının ana sebebi sizlersiniz. Dedeleriniz Yunan ordusunu taşeron kılarak, bu topraklarda bebekleri süngülere geçirirken, bu millet o süngüleri de, o parmakları da kırdı! Yıl 2016 ve siz hala Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Milleti’ne ve LİDER’e parmak sallıyorsunuz!

Son söz: Schulz efendi, başta sen olmak üzere AKLINIZI BAŞINIZA ALIN! Bu ülkenin sahibi de, son karar vericisi de, tek karar vericisi de MİLLET ve MİLLET’in kendi adına verdiği vekaleti taşıyanlardır! NE SENİN GİBİLERİN, NE DE “AB DENEN, ne olduğu belirsiz YAPI’nın” bu ÜLKE VE MİLLET HAKKINDA KARARI OLAMAZ!