Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Ahmet Hakan'a: Aklınca karalama yapıyor, hesaplarını verecekler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Star yazarı Yiğit Bulut, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "'İki silahım var, ben ölmeden Cumhurbaşkanı'na kimse dokunamaz' diyen Yiğit Bulut nerede?" diyen Ahmet Hakan'a, "Bu cümleleri çarpıttılar, akıllarınca dalga geçtiler. Dün hala malum medya grubundan bir 'hayal kırıklığına uğramış' bana saldırıp aklınca 'karalama' yapıyor! Boşverin bunları... Bunlar hesaplarını verecekler" dedi.

Yiğit Bulut'un "Erdoğan’sız Türkiye” projesi ve gafiller!" başlığıyla yayımlanan (27 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Sevgili dostlarım, bugüne kadar defalarca yazdım ve hep aynı uyarıyı yaptım; ŞEREFSİZLER, “ERDOĞAN’SIZ TÜRKİYE PROJESİNE OYNUYORLAR”!

Bu yazı ve konuşmalarımdan birini de şöyle bitirdim; “eğer bu deneme bir silahlı kalkışmaya dönüşürse, silah ve kurşunlarla milyonlar olarak gereğini yapacağız”!

Bu cümleleri çarpıttılar, akıllarınca dalga geçtiler. Dün hala malum medya grubundan bir “hayal kırıklığına uğramış” bana saldırıp aklınca “karalama” yapıyor!

Boşverin bunları... Bunlar hesaplarını verecekler...

Bu noktada biraz geriye dönmek ve “Erdoğan’sız Türkiye” yazılarımdan bazı alıntılar yapmak istiyorum...

Bakın neler yazmışız, çok var, bazılarını alacağım;

Alıntı 1: “...Bazıları şöyle düşünüyor; o kadar akıllı ve tecrübeliyiz ki bizim yaptıklarımızı kimse anlamıyor”“...

Alıntı 2: “...Siz öyle sanın beyler! Finans piyasalarındaki zeka kokan adımlarınızdan siyasi-ekonomik-sosyolojik dokuya yönelik her adımınıza kadar görmediğimizi, analiz etmediğimizi mi sanıyorsunuz”...Gizli ittifaklar, dahice fikirler, medya operasyonları... vs... vs... Efendiler, NEYİN ARKASINA SAKLANIRSANIZ SAKLANIN KABAK GİBİ ORTADASINIZ...

Alıntı 3: “...PEKİ ERDOĞAN NEDEN HEDEF? LİDER neden hedef? DEVLET’i ayağa kaldıran isim neden yine 12’de? Anadolu’ya girip YURT yapma yolunda ilerleyen ordunun arkasında bir “akıl” ve binlerce yürek vardı... O akıl Nizamülmülk’ten başkası değildi... Cezası gecikmedi, sahada yenilemeyenler, HAŞHAŞİLER tarafından “akil adamın” öldürülmesiyle durdurulmak istendi... Son günlere bakınca durum çok açık; tarih tekerrür ediyor ve Cumhuriyet kurulduğundan bugüne ilk defa ANADOLU’ya gerçekten yerleşen bir Türkiye gerçeğini hayata geçiren, SEÇİLMİŞ BAŞBAKAN VE SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI OLARAK coğrafya dinamiklerini canlandıran Erdoğan yine büyük bir saldırı altında”...

Alıntı 4: “...ERDOĞAN’SIZ TÜRKİYE HAYALİ KURANLAR YOK OLACAK...Bir LİDER;

1”Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet” SENTEZİ’ne işaret ediyor ve bu yola çıkarken “Alparslan gibi kefenimi giydim” diyorsa...2023 hedefini 2071’e, yani bu topraklara girişimizin 1000. yılına işaret edecek şekilde ilerletiyorsa ve arkasına konuşurken Türkiye değil de DÜNYA haritası koyuyorsa... Verdiği “yeni one minute notaları” ile Türkiye’nin gücünün farkında olduğunu ve bölgede “lider” olmaya doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyorsa... Mısır Devlet Başkanı gelip Türkiye’de bir parti kongresinde konuşuyorsa ve o Devlet Başkanı MISIR HALKI’nın SEÇİLMİŞ tezahürü” is ve DARBE İLE DÜŞÜRÜLÜYORSA, bu haksızlığa sadece LİDER karşı Çıkıyorsa! Bu mesajların Üzerinden aylar geçmeden Cumhuriyet tarihinin en büyük açılımını başlatıyor ve “bugün” yeni bir tanımlamanın” başlangıç noktası almamıza yol açacak çok ciddi mesajlar verip, adımlar atıyorsa... Ekonomide 1839’dan beri “soyulduğumuz” paradigmayı parçalayıp yerine “BAĞIMSIZ TÜRKİYE EKONOMİSİ” paradigmasını tanımlıyorsa... Ekonomide “sıfır faiz-sıfır enflasyon” hedefine bu kadar yakınken, ne pahasına olursa olsun her türlü “piyasa bozulur” tehditlerine rağmen HALKIN MALLARININ blok satışını iptal edip “HALKA ARZ’ların önünü açıyorsa... Türkiye hapsedildiği kabukları kırıyor ve BAŞTA DIŞ POLİTİKA, EKONOMİ VE MİLLİ SAVUNMA alanlarında yeni paradigmalar tanımlıyorsa... 100. yıl manifestosunu, Alparslan ve ordusunun Anadolu’ya girişinin 1000. Yıl manifestosu ile pekiştiriyor ve Selahaddin üzerinden etnik kaygılardan arındırılmış ortak bir paydaya çekilmiş yeni bir mesaj veriyorsa, buna kefenimi giydim, yola çıktım vurgusu da eklenince, ortaya hem tarihi hem de güncel net bir mesaj çıkıyorsa... VE EN ÖNEMLİSİ BU YOLU AÇAN LİDER HALKIN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI oluyor ve DEVLET, gerçek sahibi tarafından LİDER’e emanet ediliyorsa; “LİDER’siz TÜRKİYE projesi” olanlar hayal kuruyorlar ve sonları YOK demektir... Selçuklu-Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti’nin Sentezi olarak manevi değerlerimize de sonuna kadar sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz... Herkes uyanık ama rahat olsun... Bu ülkenin insanları adına emanet Devlet katındadır ve emaneti alan LİDER gerektiğinde tereddüt etmeyecek kadar kararlıdır”...

SEVGİLİ DOSTLARIM, “ERDOĞAN’SIZ TÜRKİYE HAYALI KURANLAR”dan bahsettiğim birkaç yazımı paylaştım...Son aynı bitiyor; “LİDER GEREKTİĞİNDE TEREDDÜT ETMEYECEK VE GEREĞİNİ YAPACAKTIR”...

YAPTI MI? YAPTI! HER ZAMAN YAPACAK KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN!