Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zengin: En iyi fikirlerim, bulaşık yıkarken aklıma geliyor

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 81 ilin kadın girişimcilerin katımıyla yapılan \'Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi\'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başdanışmanı Özlem Zengin, \"Fikirler kolay zamanda gelmez. Hep zor zamanda gelir. Kadınların hayatı da hep böyledir. Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir\" dedi.

Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Vali Ali Mantı, 81 ilin kadın girişimcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsicilerinin katımıyla düzenlendi. STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

\'KADIN VE ERKEK, BİR KUŞUN İKİ KANADI GİBİDİR\'

Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi\'nin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın ve erkek eşitliğine değindi. Hisarcıklıoğlu, Bingöl\'e ait yöresel yemeklerin de tescillendiğini belirterek, \"Kadın ve erkek, bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri olmasa, kuşun uçması mümkün değildir. Bingöl bu vizyonda hareket ettiği için, öne çıkmaktadır. Bingöl Ticaret Sanayi Odamız sayesinde Bingöl çobantaşı kavurması coğrafi işaret tescilini aldı. Sırada Bingöl balı ve Ğazik kaymağı var. Onları da tescillemek için başvurularını yaptılar. Bingöl\'ün kendi değerlerine ancak böyle sahip çıkılır\" dedi.

\'EN İYİ FİKİRLERİM, BULAŞIK YIKARKEN AKLIMA GELİYOR\'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı avukat Özlem Zengin ise, en iyi fikirlerin zor zamanlarda akıllara geldiğini belirterek, en iyi fikir bulaşık yıkarken aklına geldiğini söyledi. Zengin, şöyle dedi:

\"Kadınlar konuşulurken, kalıplarla konuşuluyor. \'Kadın Emeği\' mesela. Termoloji olarak kadın emeğini geçtiğimizi düşünüyorum. Artık kadın fikri, kadın fikriyatı çok öne çıkıyor. Kadın fikrini öne çıkaran işlere imza öncülük etmemiz lazım. Artık dünya pırıltılı bir şeyler arıyor. Orijinal bir fikir arıyor. Bu orijinal fikri bulmaya kadınlar bence çok yakın. Neden yakınlar? Kendi hayatımda hep gözlemlemişimdir. Fikirler kolay zamanda gelmez. Hep zor zamanda gelir. Kadınların hayatı da hep böyledir. Samimiyetle söylüyorum, en iyi fikirlerim hep bulaşık yıkarken aklıma gelir.\"

\'KADINLARIN KATILIMI ÇOK ÖNEMLİ\'

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de kadınların sosyal ve ekonomik hayatta katılımlarının önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Çok zor günler geçiriyor ülkemiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi, ardından kadın, erkek, çocuk hep beraber el ele verdik ve o zorlu süreci aştık. Hamdolsun, ülkemiz güçlü bir ülke. Bu güçlü ülkenin önünde hiçbir engel yok. Ne batı, ne emperyalist güçler, bu engeli oluşturamayacak. Toplumun yarısı desteklenirse, o toplum yarım kalır. Kadınlarımızın katılımlarının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.\"

\'KADINI, ERKEĞİYLE NİTELİKLİ GELİŞMEK LAZIM\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, nitelikli gelişmenin kadın ve erkeğiyle yapılması gerektiğini belirterek, \"İnsan odaklı kalkınma deyince, çok boyutlu bir kalkınma anlıyoruz. Çünkü, insan çok boyutlu bir varlık. Sadece rakamların büyümesinden bahsetmiyoruz. Sadece milli gelirin artışından bahsetmiyoruz. Nitelikli bir gelişmeden bahsediyoruz. Bunu kadınıyla erkeğiyle, hep birlikte yapmak durumundayız. Buna sürdürülebilir kalkınma da diyebiliriz, insan odaklı kalkınma da diyebiliriz. Bunu bütün ülkemizin enerjisini harekete geçirerek yapmak zorundayız\" dedi.



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