Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Moody's'e: FETÖ'cü kılıklı, namert!

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini değerleniren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Cumhurbaşkanımız temasları boyunca 'kredi derecelendirme kuruluşlarının' Türkiye hakkında nasıl SİYASİ kararlar aldığını ve nasıl küresel saldırının aleti olduğunu detaylarıyla ortaya koydu. Bu konuşmaların üzerinden saatler geçmeden 'namert, namert olduğunu' kanıtladı!" dedi. Bulut, "FETÖ kılıklı Moody's" başlıklı yazısında “Moody’s sonrası şöyle, böyle olur' diyenlere itibar etmeyin... Eski Türkiye’ye belki bir şey olurdu. Yeni Türkiye 'o merkezlere avuç açan değil', EKONOMİSİNİ ÇEŞİTLENDİRMİŞ, ÜRETEN, HEDEFLERİ OLAN BİR TÜRKİYE... Moody’s gibi 'kurma kolu dışarıda' olanlara bakıp Türkiye’ye “gelmeyecek veya çıkacak” varsa, KENDİ KAYBEDER! YOLUMUZ AÇIK..." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, darbe girişiminin ardından 18 Temmuz'da başlatılan izleme sonucu Türkiye'nin kredi notunu "Baa3"ten "Ba1"e çekti, not görünümünü "durağan" olarak belirledi. Başbakan Binali Yıldırım, "Türk ekonomisi üç beş değerlendirme kuruluşunun raporlarına göre hizaya geçecek bir ekonomi değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürümesini bugünkü yazısında değerlendirdi.

Yiğit Bulut'un Star'da yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye’ye yönelik 2008 sonrası hızlanan ve 2003 mayıs ayında “ilk zirvesini” yaparak dalga dalga gelişen saldırı, son olarak 15 Temmuz tarihinde “fiziki darbe-işgal” denemesine dönüşmüş ve “hırsı aklını aşanlar” milletin tokadını yedikleri gibi dağılmışlardı...Bu dalgalar kılık değiştirmeye ve “yeni formlar altında” oluşmaya ve zorlanmaya devam ediyor... Son görünen; “moody’s kılıklı” finansal bir saldırı isteğinin bir yerlerden zorlandığı... ZOR ARKADAŞLAR ZOR! ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ!

Sevgili dostlar, bu noktada ilginç bir detaya değinmek istiyorum. Moody’s Küresel Ülke Riskleri Birimi Kıdemli Müdürü Alastair Wilson, birkaç gün önce Reuters’a yaptığı açıklamada “15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye ekonomisinde oluşan şokun büyük ölçüde ortadan kalktığını ve not gözden geçirmesini gelecek ay içinde bitirmeyi beklediklerini” söylemişti. Evet yanlış okumadınız “birkaç gün önce”!

Peki ne oldu? Olan çok açık; Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika temaslarının başarısı ve ortaya koyduğu ANA TEZLER, küresel bazı “merkezleri” rahatsız ederken, küresel sömürü baronları “kurdukları düzeni” sorgulayan LİDER ve Türkiye gerçeğine karşı her alanda “saldırıya” devam ettiklerini gösterdiler... NE YAPSALAR BOŞ, TÜRKİYE DURDURULAMAZ...

Sonuç:Sayın Cumhurbaşkanımız temasları boyunca “kredi derecelendirme kuruluşlarının” Türkiye hakkında nasıl SİYASİ kararlar aldığını ve nasıl küresel saldırının aleti olduğunu detaylarıyla ortaya koydu. Bu konuşmaların üzerinden saatler geçmeden “namert, namert olduğunu” kanıtladı!

Son söz:“Moody’s sonrası şöyle, böyle olur” diyenlere itibar etmeyin... Eski Türkiye’ye belki bir şey olurdu. Yeni Türkiye “o merkezlere avuç açan değil”, EKONOMİSİNİ ÇEŞİTLENDİRMİŞ, ÜRETEN, HEDEFLERİ OLAN BİR TÜRKİYE... Moody’s gibi “kurma kolu dışarıda” olanlara bakıp Türkiye’ye “gelmeyecek veya çıkacak” varsa, KENDİ KAYBEDER! YOLUMUZ AÇIK...