Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna girmesin, gereken kararlar alınacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, “Kimse Merkez Bankası’nın ne yapacağına dair niyet okuyuculuğuna girmesin. Piyasa ve ekonominin şartları ne gerektiriyorsa Merkez Bankası o adımları atacak ve gereken kararlar alınacaktır” açıklamasında bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, Yiğit Bulut, kamuoyunda bir kısmı akademisyenler olmak üzere kötü niyetli kişilerin doğruyu görebildikleri halde felaket senaryoları çizdiklerini söyledi. “Türkiye’nin tek kurtuluşunu faizle oynamak ve IMF gibi akıllarınca çıpalandırmaya bağlıyorlar. Bu kişiler yeni değil bazıları 20 yıldır aynı masalı anlatıyor” diyen Bulut, “Yine bunlardan bazıları MB Başkan değişikliğinde (Acil toplantı ile faiz indirmekten) başladılar (mali kurala) hatta (bankalardaki mevduata dondurmaya) kadar akıl dışı senaryolar yazdılar” diye konuştu. Bulut, “Görev değişikliğinin ilk günü söylemiştim; bunlar kesinlikle yalandır, olağandışı bir adım mümkün değildir diye, haftalar geçti dedikleri yalan çıktı. Ve o günden bugüne bunlara itibar etmeyen yerleşikler 12 milyar dolardan fazla döviz sattılar” ifadelerini kullandı.

“Mali disiplin illa da piyasayı sıkmak, boğmak anlamına gelmez”

Bulut, fiyat istikrarı, sıkı para politikası ve mali disiplin gibi kavramların piyasada bazı yorumcular tarafından büyümeye engel gibi sunulurken bazı görüşlerin de tam tersi yönde olduğunu belirterek, “Yatırımların artması mali disiplinden kopmak demek değildir. Mali disiplin illa da piyasayı sıkmak, boğmak anlamına gelmez tam tersi mali disiplin bozulmadan üretim, yatırım, istihdam arttırılabilir” açıklamasında bulundu.

“Türkiye hangi tercihi yaparsa yapsın, yeni bir yatırım dalgasına yol açacak”

“Yeni bir dünya denklemi yazılıyor. Doğu ve Batı’nın her anlamda kapışması artık günler sayıyor. Bir tarafta ABD-AB ana eksenli Batı, diğer tarafta Çin-Rusya eksenli doğu. Çin-Rusya GSMH’si 2028’e kadar ABD’yi fazlasıyla geçeceği gibi Çin’in 2023’ten itibaren tek başına ABD ile eşit olma yoluna gireceği de çok açık” öngörüsünde bulunan Bulut, “Eşitlikte Türkiye hangi tarafta olursa kesin kazanan daha çabuk ortaya çıkacak. Bu bağlamda Türkiye’ye her türlü yaptırım gelecek korkusu ile ortamı gerenler kötü niyetli. Yeni dünya düzeninin en önemli ülkesi Türkiye. Bu yeni bir ekonomik modelin doğmasına klasik sıcak paracıların tezlerinin tam olarak çökmesine ve Türkiye hangi tercihi yaparsa yapsın Türkiye’ye yeni bir yatırım dalgasına yol açacak” diye konuştu.