Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Çok ciddi spekülasyon yapılıyor, hiçbir şekilde olağanüstü bir adım atılmayacak

Habertürk'te Ebru Baki'nin sorularını yanıtlayan Bulut, "Çok ciddi spekülasyonlar yapılıyor, Türkiye'yle ilgili kriz senaryoları çiziliyor, olağanüstü önlemler alınacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı başdanışmanı sıfatıyla, Merkez Bankası başkanında aldığım son bilgiler doğrultusunda söylüyorum, asla olağanüstü bir toplantı yapılmayacak. Serbest piyasa şartları neyi gerektiriyorsa, dünyayla entegre, bankalarla entegre, vatandaşlarla entegre adımlar atılmaya devam edilecek. 5,1 milyar dolar vatandaşlar dolar saatı, şirketler de 2,5 milyardan fazla sattı" dedi.

Bulut, "Hiçbir şekilde olağanüstü bir adım atılmayacak, olağanüstü bir toplantı, karar... ​Bazılarının ekranlarda iddia ettiği gibi, Türkiye'nin sermayeye kontrol getirmesi, sermayelere sınırlama getirilmesi, bunların hepsi külliyen yalandır, spekülasyondur. Bunların hiçbiri bugüne kadar yapılmadı, bundan sonra da asla yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Bulut, "Vatandaş 7,80'in üzerinde inanılmaz döviz satıyor. Almak için değil satmak için kullanıyor. Piyasada vatandaşın güveni olduğunu görüyorum" ifadesini kullandı.

Bulut, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın takdiridir, o konuda konuşmak Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir" dedi.

Borsada yaşanan puan düşüşüyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bulut, "Ne oldu, pazartesi sabah itibarıyla Türkiye'de şirketler mi battı? Spekülatif bir saldırı var, piyasa değerlerinde aşağı doğru bir hareket var. Bu geçicidir ve dalgalanma oturacaktır. Bilgi olmadan yapılan kötü niyetli yorumlara, kara cahil haberlere kimse inanmasın" diye konuştu.

Faizi gerekli şartlarda düşürmek için her türlü çalışmaların yapılacağını belirten Bulut, "Faiz neden hemen inmiyor?" sorusuna da, "Çünkü serbest piyasaya inanıyoruz, ekonominin bize verdiği mesajlara inanıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomik vizyonunda atılması gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz" yanıtını verdi.