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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yerlikaya, Berat Albayrak'a destek paylaşımını sildi

Hamza Yerlikaya

13 Kasım 2020 08:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damatı Berat Albayrak'ın  Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, “Hem yerli ve millidir” diyerek #BeratAlbayrakYanındayız ve #beratalbayrakyalnizdegildir  etiketlerini paylaştı.

Ancak Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 27 saat sonra yaptığı açıklamayla Albayrak'ın istifasını kabul etmesinin ardından  bu mesajını sildi.

Yerlikaya, 10 Kasım günü paylaştığı “Görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyor, bayrağı devralan @lutfielvan Bakanımıza yeni görevinde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum” mesajı ise duruyor. 

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Hamza YerlikayaBerat AlbayrakistifaHazine ve Maliye BakanıLütfi Elvan
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