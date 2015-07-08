Cumhurbaşkanı başdanışmanı: Ya yerli motor yaparsınız ya da gümrük duvarlarını sorgularız!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut, "Bu ülkenin insanları başta otomotiv olmak üzere birçok endüstri gelişsin diye yıllarca fedakarlık etti ! sonuçta bir yerli otomobil, bir yerli motor yapmak yerine montaj burjuvazisi semirdi! bu durum sürdürülemez! ya yerli olanı yaparsınız, ya da “montaj yerliler” için bu gümrük duvarlarını sorgulanmaya başlarız! yeterince fedakarlık yaptık!" dedi.

Bulut'un Star'da “Yeniden Milli Savunma Bakanlığı’na getirilen Gönül...” başlığıyla yayımlanan (8 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

Neden mi? Vecdi Bey’in “Batı Yöntemleriyle Batılılaşma, örnek Olay: Offsett” başlıklı kitabı Ankara Üniversitesi tarafından yayımlandı. Kitap, teknik olduğu kadar felsefi derinlikli...

Özellikle Türkiye’nin, İsmet Paşa döneminden başlayarak küresel sistem tarafından nasıl kullanılıp-sömürüldüğünü anlamak isteyenler için önemli bir “küresel sistem analizi” niteliğinde...

Sevgili dostlarım, dün bu kitaptan köşesinde bahseden Okan Müderrisoğlu bence çok önemli bir analiz-sentez döngüsü kurmuş. Yazısında bahsettiği bazı maddeleri aynen almak istiyorum;

“...Savunma sanayii proje sayısı 66’dan 269’a, tutarı 5.5 milyar dolardan 45.5 milyar dolara yükseldi.

Mutlaka yerli üretim, olmuyorsa ortak üretim modeli benimsendi, offset şartı kesin kural oldu ve hazır alım oranı yüzde 10’un altına indi.

-Türkiye, silah alımında 6’ncı sıradan 13’üncü sıraya indi (Daha az ithalat yaptı).

- Savunma sanayii ürünlerinin ihracatında 27’nci sıradan 21’inci sıraya çıktı.

- Sektörün cirosu 1.3 milyar dolardan 2.7 milyar dolara, ihracatı 331 milyon dolardan 853 milyon dolara yükseldi (4 yıl önceki verilerle).

- İhalelerde, iş payının en az yüzde 30’unun KOBİ’lere verilmesi şartı getirilerek, teknoloji tabana yayıldı.

- A-400M ve F-35 projeleri ile uluslararası ortaklık kurularak geleceğe adım atıldı.

- Tank, piyade tüfeği, makineli tüfek, bomba atar, havadan taşınabilir obüsler yerli üretime geçti.

- Mayına dayanıklı araçlar, kasırga, cirit füzeleri, uzun menzilli tanksavar roketleri, 42 km menzilli fırtına ve panzer obüsleri hizmete girdi.

- 200 m’ye kadar savaş gemileri Türkiye’de üretilmeye başlandı, milli katkı oranı yüzde 70’i aştı.

- Askeri taarruz helikopteri ve Göktürk uydusu milli imkânlarla üretildi.

- 700 milyon dolar harcanan, 56 milyon lira zarar eden Sabiha Gökçen Havalimanı ıslah edilerek, yap- işlet- devret yöntemiyle ihale edilerek devlet 2 milyar euro gelir sağladı.. Liste uzayıp gidiyor”...

Evet, bunları not ediyor Müderrisoğlu ve senteze varıyor...

Sevgili dostlar, birkaç madde de biz ekleyelim, uzun süredir altını çizdiğimiz detaylar önemli;

- Türkiye İletişim ve Savunma Sektörlerini konsolide ediyor ve yeni bir işbirliği doğuyor. 5G için YABANCI ALIMI BİTTİ! İki gün önce Aselsan ve komünikasyon şirketleri arasında imzalanan “yerli 5G protokolü” önemli. YABANCI MALZEMEYE GEÇİT YOK!

- Başta yazılım olmak üzere HER TÜRLÜ İMKANI KAZANMIŞ durumdayız. Türk savaş uçakları ve savaş gemileri üzerindeki İsrail baskısı uzun süre önce bitirildi. YERLİ YAZILIMLAR ile istediğimizi yapacak noktaya geldik.

- Bölgenin EN BÜYÜK ASKERİ GÜCÜYÜZ ve kullandığımız malzemenin % 60’ı artık tamamen YERLİ! HEDEF % 100.

Sevgili dostlarım, kullandığınız cep telefonlarının her şebeke atlamasında 20 milyar dolarımız yabancılara gitti ve BİR OLUP AKLIMIZI KULLANAMADIĞIMIZ için “DUR” diyemedik ! BU gidişe SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ “DUR” dedi ve “5G YERLİ OLACAK” tezini ortaya koyarak SAVUNMA VE KOMÜNİKASYON endüstrimizin BİRLİKTE HAREKET etmesinin yolunu açtı. ŞİMDİ DEVLER doğuyor, hem de yabancılara kaptıracağımız kendi ÖZ KAYNAKLARIMIZLA!

Bu noktada size soruyorum; Medyadan finansa yerleşmiş dış odaklar ve içerideki taşeronları sizce bu ülkenin-milletin bu kadar net bir şekilde haklarını koruyan bir LİDER’i severler mi? İYİ DÜŞÜNÜN, KONUŞALIM!

Önemli not : Bu ülkenin insanları başta otomotiv olmak üzere birçok endüstri gelişsin diye yıllarca fedakarlık etti ! sonuçta bir YERLİ OTOMOBİL, BİR YERLİ MOTOR yapmak yerine MONTAJ BURJUVAZİSİ semirdi! Bu durum sürdürülemez! YA YERLİ OLANI YAPARSINIZ, ya da “montaj yerliler” için bu gümrük duvarlarını sorgulanmaya başlarız! YETERİNCE FEDAKARLIK YAPTIK!