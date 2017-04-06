Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Türkiye'de 'evet', Muğla'da 'hayır' oyları önde

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde Muğla'da yapılan anketlerde, 'hayır' oylarının önde olduğunu söyledi. Çevik, "Tecrübeli gazeteciler 'Muğla son yıllarda Türkiye’nin genel eğilimlerine ters düşüyor ve evet lehine bir yüzde 20 koyarsanız o zaman Türkiye’nin genel neticesine varırsınız' diyorlar. Yani onlara göre Türkiye yüzde 60 evet diyecek yüzde 40 hayır" ifadesini kullandı.

İlnur Çevik'in "Türkiye 'evet', Muğla 'hayır'" başlığıyla yayımlanan (6 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Muğla halkı ezelden beri Demokrat Parti’ye oy veriyor ve muhafazakâr. Komşu il Aydın da öyle. Geçmişte bu iki ilde yalnız DP’nin değil aynı zamanda muhafazakâr Adalet Partisi’nin ve Doğru Yol Partisi’nin de kaleleri…

Ama iki ilde CHP’ye kaymış durumda. Neden diye araştırdığınız zaman bu illerin hala o muhafazakâr yapıyı koruduğunu ve CHP’ye oy verenlerin bu partiyi de muhafazakâr bir parti olarak gördükleri ve onların liberal hayat tarzlarına karışmayacak bir parti olduğu için oy verdikleri ortaya çıkıyor…

Yani iki ilin sakinleri AK Parti’yi kendi muhafazakârlık anlayışlarında görmüyorlar… “Biz ibadetimizi de yaparız ama hayat tarzımızdan da ödün vermeyiz” diyen kitleler AK Parti’ye oy vermiyorlar. Bu CHP’nin oy aldığı bazı başka yerlerde de geçerli…

Yani demokrasi tehlikeye düşünce 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkan Muğla, o gece şehir meydanını doldurup tam desteğini ispat eden Muğla esasında nabzına göre şerbet verilse yeniden AK Parti’nin kalesi olmaya hazır… Bu işi Ak Parti genel merkezinin araştırması ve gelecekte seçimlerde aday seçerken buna dikkat etmesi gerekiyor.

Bu referandum kampanyasında Muğla, Başbakanımız Binali Yıldırım’a kucak açmış ve onu iyi karşılamış ama şehir genelinde temayül “hayır” tarafında. Yerel basının temsilcileri Muğla’da 16 Nisan’da yüzde 60 hayır yüzde 40 evet çıkacak diyorlar. Ama tecrübeli gazeteciler “Muğla son yıllarda Türkiye’nin genel eğilimlerine ters düşüyor ve evet lehine bir yüzde 20 koyarsanız o zaman Türkiye’nin genel neticesine varırsınız” diyorlar. Yani onlara göre Türkiye yüzde 60 evet diyecek yüzde 40 hayır…