Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Türkiye, Irak'ta boyun eğmedi, vites değiştirip olaya hakim olmaya başladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretiyle ilgili olarak "Bağdat mutabakatında enerji işbirliği ve ticaret de konuşuldu. İşler iyi gidiyor. Yani muhalefetin söylediği gibi Irak’ta Türkiye boyun eğmedi, vites değiştirip olaya hakim olmaya başladı" görüşünü savundu.

İlnur Çevik'in Yeni Birlik'te "Türkiye Başika'da boyun eğmedi" başlığıyla yayımlanan (9 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Ortadoğu diplomasisinden anlayanlar Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Bağdat’ta Irak makamları ile vardığı mutabakatı gayet olumlu olduğunu görüyorlar, ama bu işi anlamayanlar “Başika’dan çekiliyoruz” gibi sloganlar atmaya başladılar bile…

Irak Başbakanı Haydar İbadi ensesinde soluyan Maliki’den çekinerek ve İran’ın dolduruşları ile Türkiye aleyhtarı bir hava estirmişti. İlla Türk askeri Başika’dan çekilsin diye tutturdu.

Şimdi ise durum değişti. ABD’nin de telkinleri ve Türkiye’nin olaya bir başka açıdan bakıp İbadi’ye arka çıkıp onu Maliki’ye karşı güçlendirmek için Ankara’nın harekete geçmesi ile işler düzelmeye başladı.

Bağdat’ta imzalanan mutabakatta en önemli olay, Irak’ın artık PKK’yı bütün topraklarında “istenmeyen” ilan etmesi… Yani Irak artık PKK’ya hiçbir şekilde göz yummayacak. Yani Türkiye’ye açık çek veriliyor. Iraklılar bunlarla baş edemezse PKK’ya Irak’ın her yerinde darbe vurma hakkı Türkiye’ye veriliyor… Bunu Yıldırım pazar günü Kürt bölgesi başbakanı Neçirvan Barzani ile de detaylı bir şekilde görüştü. Barzaniler hep Türkiye’ye “savaş yolunu denedik olmadı (90’lı yıllarda Kandil’e karşı TSK-Peşmerge ortak operasyonları) onun için bu problemi diyalog ile çözmek lazım” söylemlerinden, son zamanlarda “PKK topraklarımızdan gerekirse silah zoru ile söküp atılmalı” söylemine döndü. İşte Yıldırım pazar günü bunları Erbil’de görüştü. Birileri bu PKK’yı Irak’tan söküp atacak ve bu birileri biziz. ABD bile bu konuda bizi destekliyor…

Bağdat’ta Başika da görüşüldü. Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğu vurgulandı ama zaten bu her zaman böyleydi ve Türkiye hiçbir zaman bunun aksini söylemedi. Zaten Irak toprak bütünlüğünü ve egemenliğini kendi koruyamadığı için Türk askeri Irak topraklarında. Türkiye askerini zamanla çekebilir ama bu askerler yine de Irak topraklarında kalacak. Dohuk yakınlarında askerimizin bir Bamerni’de üssü var. Burada askerlerimiz ve tanklarımız var… Türkiye kendi başına burada Irak’a koalisyonun vereceği katkının mislisini verir. Bakın Suriye’de olanlara…

Bağdat mutabakatında enerji işbirliği ve ticaret de konuşuldu. İşler iyi gidiyor. Yani muhalefetin söylediği gibi Irak’ta Türkiye boyun eğmedi, vites değiştirip olaya hakim olmaya başladı.