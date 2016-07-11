Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Türkiye, Erdoğan öncülüğünde yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Star yazarı Yiğit Bulut, "Bugün Türkiye, seçilmiş Cumhurbaşkanı öncülüğünde yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyor" dedi.

"Bu öyle bir savaş ki; her alanda! Üretim, ekonomi, sağlık, dış politika, milli savunma endüstrisi ve daha birçok alanda" ifadesini kullanan Bulut, "Bu savaş 'biz' olma savaşı ve hangi görüşten olursak olalım hepimize çok büyük görevler düşüyor" diye yazdı.

Yiğit Bulut'un, "Ortak paydamız; Yeniden Kurtuluş Savaşımız" başlığıyla yayımlanan (11 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

İzmir’li bir arkadaşımla konuşuyorum, aynen şunu söylüyor; emperyalist hedeflere karşı kurtuluş savaşı kaldığı yerden devam etmeli...Kırıkkale’den ve Çorum’dan iki farklı dostumla sohbet ediyorum, onlar da şunu söylüyorlar; 2003’ten sonra yeniden başlayan kurtuluş savaşımız sonucu coğrafyamız, ülkemiz, milletimiz ayağa kalkıyor...

Sevgili dostlar, bunları söyleyenler “üç farklı siyasi görüşe sahip” ve özünde üçü de aynı şeyi söylüyorlar...Bu noktada aklıma şu soru geliyor; emperyalist odaklara karşı aynı hedefe koşan bizler neden “tek hedefte” birleşemiyoruz ?

Cevap çok zor değil; aramıza sızan “bazıları”, yapılanı “bozmak” üzerine buraya yerleştirilirken üzerlerine de insanımızı kandıracak “kılıflar” geçirilmiş...Ve işin en üzücüsü bugün “emperyalist iç-dış odaklara” karşı en büyük savaşı verenler, “muhalefet yapıyoruz” görüntüsünde “içimize sızdırılanlar” tarafından durdurulmaya, karalanmaya, yaptıkları küçük görülmeye çalışılıyor...

Sevgili dostlar, bu üç arkadaşa da aynı soruyu soruyorum; bu savaşın Lider’i kim ? Hangi görüşten olurlarsa olsunlar, hepsi aynı cevabı veriyor; bugün bu savaşı yapan tek bir isim var; Recep Tayyip Erdoğan...Bunu söylüyorlar ve arkasından “kendilerine yapılan kara propoganda” gereği “ama”ları ekliyorlar... Ama yok dostlar, yol belli, hedef belli!

Sevgili dostlarım, lafı hiç uzatmayacağım...Hepimiz “KARA PROPOGANDA”dan kendimizi kurtarmalı ve TEK GERÇEĞİ görmeliyiz; BUGÜN TÜRKİYE SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKAN’I ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI VERİYOR...

Bu öyle bir savaş ki; her alanda ! ÜRETİM, EKONOMİ, SAĞLIK, DIŞ POLİTİKA, MİLLİ SAVUNMA ENDÜSTRİSİ ve daha bir çok alanda...Bu savaşın içinde siyaset yok...Bu savaş BİZ olma savaşı ve hangi görüşten olursak olalım HEPİMİZE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER düşüyor...

Sonuç: Hepimizin tek bir ortak paydası var; içeride-dışarıda YERLEŞİK DÜZEN ve taşeronlarına karşı bu mücadelede yer almak...GERÇEK tek ve görmesini bilenler için ORTADA AŞİKAR DURUYOR! Haydi yıllarca “X,Y,Z” kılığına girip, bu ülkeyi DIŞ EFENDİLER ve İÇ TAŞERONLARI’na peşkeş çekenlere karşı “yola çıkanlara” katılalım...BU ÜLKE, BU COĞRAFYA, BU MİLLET, BU DEVLET, BU ÜMMET BİZLERİZ!

VE EN ÖNEMLİSİ PAYDAMIZ ORTAK; YENİ KURTULUŞ SAVAŞIMIZ İLE YENİ GÜÇLÜ, BÜYÜK, ÜRETEN, DİK DURAN TÜRKİYE’Yİ KURMAK! BU SAVAŞI BAŞLATAN BAŞTA LİDER OLMAK ÜZERER HER KADEMEYE DESTEK OLMAK! YOLUMUZ MÜBAREK OLSUN!