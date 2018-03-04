Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Bizi Mısır, Libya, Suriye, Irak yapamayacaklar

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Bizi; Mısır, Libya, Suriye ve Irak yapamayacaklar. Bunlara dedelerimiz, Malazgirt\'i ve Selahaddin\'in arkasında Kudüs\'ü dar ettiyse bugün de Rizeli Recep Tayyip Erdoğan\'ın etrafında Kürt\'üyle Türkmen\'iyle Alevi\'siyle Sünni\'siyle bir olup, bunlara bu dünyayı dar edeceğiz\" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nin kongre merkezi sinema salonunda, \'Büyük Diyarbakır Belgeseli\'nin galası yapıldı. Galaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Cumali Atilla, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu, ilçe belediye başkanvekilleri ile protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okumasının ardından başlayan programda açılış konuşmalarını Vali Güzeloğlu ve eski bakan Aksu yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ise galadaki konuşmasında \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili açıklamalarda bulundu. TSK\'nın komşu ve kardeş insanların yaşadığı coğrafyaya karşı \'barış harekatı\' yürüttüğünü dile getiren Topçu, şunları söyledi:

\"Allah, onlara yardım etsin. Şehitlerimizin şefaatine her birimizi dahil etsin. Bizi; Mısır, Libya, Suriye ve Irak yapamayacaklar. Anamın dediği gibi onlara nasıl Çanakkale\'yi, Sakarya\'yı geçirmedikse Kürt\'üyle Türkmen\'iyle başı açık ve kapalısıyla 15 Temmuz\'u onlara geçilmez yaptıysak Allah\'ın izniyle sınırlarımızı da onlara geçilmez yapacağız. Bizim milletimiz, Türk, Türkmen, Arap, Arnavut ve Boşnak olmak üzere kim kendini ne şekilde ifade ediyorsa başı dik karnı tok şekilde kendini ifade edecektir. Biz hepimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin eşit ve şerefli vatandaşlarıyız. Bizim birbirimizden bir farkımız yok. Bizim bunlara dedelerimiz, Malazgirt\'i ve Selahaddin\'in arkasında Kudüs\'ü dar ettiyse bugün de Rizeli Recep Tayyip Erdoğan\'ın etrafında Kürt\'üyle Türkmen\'iyle, Alevi\'siyle, Sünni\'siyle bir olup bunlara bu dünyayı dar edeceğiz. Bize kefen biçenin ölümü, inşallah korkunç olacaktır. Diyarbakır en az Yozgat kadar Türk, Yozgat kadar güvenli, Paris kadar medeni ve güvenlidir. Paris yokken de Diyarbakır vardı. Bunu da herkes bilmelidir.\"

Konuşmaların ardından \'Büyük Diyarbakır Belgeseli\' galasında, katkıda bulunanlara plaket verildi.



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