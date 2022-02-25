Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe: Müsilaj konusunda en büyük sorumluluk İBB'nin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunununda en büyük sorumluluğun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilişkin yerel yönetimlerin alabileceği önlemleri anlattı.

Marmara Denizi'ni en çok İstanbul'un kirlettiğini belirten Karatepe, şöyle konuştu: "Müsilaj meselesinde gördük. Marmara’yı en yüksek oranda İstanbul kirletiyor. Nüfusu, sanayisi, otomobil fazla, kirletici bütün salınım yapan unsurları fazla. Fazla ama imkanları da fazla.



Dolayısıyla İstanbul bu konuda baş çekmeli. Ankara, Konya, Kayseri gibi büyükşehirlerimiz tecrübeli şehirlerimiz. Elemanları var, bütçeleri var. 100 bin nüfuslu bir şehir ne yapsın? Kırşehir, Yozgat, Niğde, Nevşehir gibi şehirlerimizin sıkıntıları olacağı kesin. Onlara da yardım etmek gerekiyor. Belediyeler planlamalar yapıyor. Bundan sonra yapılan planlamalarda iklim değişikliği konusu öne çıkacak."

"En büyük sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin"

''Marmara çevresindeki bütün şehirlerimizin arıtma tesisi var" diyen Karatepe, şöyle devam etti: ​"Ancak bu arıtma tesislerinin hepsi klasik döneme göre ayarlanmış yani iklim değişikliğinin olmadığı, Marmara Denizi'nin ısınmadığı döneme göre ayarlanmış. Tekniği ileri seviyede değil. Belli ölçülerde ince arıtma yapan var, ama onlarda da maliyet yüksek çok enerji harcıyor, diye biraz da ihmal etmişler.



Teknoloji iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı problemlere uygun değil. Onun için teknoloji orada tam olarak ifa etmiyor. Müsilajın çıkmasının ardından ilk yapılan mevcut tesislerin tam kapasite çalıştırılması. Bunda da en büyük sorumluluğun İstanbul'a ait olduğu kesin. İstanbul tesislerini iyi çalıştırsaydı, bir kısım tesislerin de yapımını durdurdu.



Bu bakımdan İstanbul'un doğru bir politika uygulandığı söylenemez. İstanbul'a büyük sorumluluk düşüyor. İstanbul o bölgenin en iyi bileni ve en çok kirleteni, en fazla sorumlu olanı dolayısıyla örnek olması lazım yani İstanbul'un ihmal etmek gibi bir lüksü olamaz."