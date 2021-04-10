Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, "Sen kimsin" diyerek İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı: Milletimize ayar vermeye çalışıyorsun; yemezler, yedirirler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Kanal İstanbul'a karşı çıkan İBB Başkanı İmamoğlu’nu hedef aldı.

Saral, şu ifadeleri kullandı:

Ömrü hayatını ‘tevazuu’ numarasıyla geçiren ve aslında kibrin, kendini beğenmişliğin en üst perdesini yaşayan Zat-ı İmamoğlu; herhalde vazifenin belediyeyi yönetmek olduğunu unutmuşsun, kendini ‘Kâinat İMAM'ı’ görüyorsun ve milletimize ayar vermeye çalışıyorsun? Yemezler, yedirirler!

Sen (İmamoğlu) kimsin ki nasıl bir cür'et ki ‘Kanal İstanbul’ projesi yatırımcılarına tehdit dilini kullanıyorsun? Sen, maske takarak milletin suretine kendini sokmuş ve aslında üç koyunu dahi idare edemeyecek kadar yeteneksiz ve ne yaptığını bilmez kibir abidesi bir zavallısın..!”

İBB Başkanı İmamoğlu, “Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dilemeyle kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını verirler” diye konuşmuştu.