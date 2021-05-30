Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Peker yaptığı açıklamalarla Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugün yayımladığı 8. videoya ilişkin olarak, "Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur." düşüncesini dile getirdi.

Saral Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Devletimiz gerekeni yapacak ve hiç bir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek." ifadesini kullandı.

Sedat Peker ne demişti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin 8.'sinde, Suriye iç savaşında silahlı cihatçı Selefi örgüt olan El-Nusra'ya SADAT organizasyonuyla silah gönderildiğini iddia etti. Silahların maliyetini Bayırbucak Türkmenlerine iletilmek üzere kendi parasıyla karşıladığını ifade eden Peker, kendisine gönderilen teşekkür videolarında Arapça konuşmalar gördüğünü belirterek "Türkmenler her yerden teşekkür ediyor. Bir iki tanesi Arapça konuşuyorlar. Bizim Türkmen arkadaşlardan biri ‘Bunlar El Nusracı’ dedi. MİT ve askeriye tarafından organize edilmiyor. SADAT tarafından organize ediliyor" diye konuştu.

Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrasında yayınlamaya başladığı videoların 8.'sini yayınladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Peker, "Bir dahaki videoda baş başa konuşacağız Tayyip Abi" duyurusunu yaptı. Peker, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Murat Sancak'ın Beylikdüzü'ndeki evinde kaldığını öne sürdü.

Peker, Suriye'de ticaret yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı'ndan Metin Kıratlı'ya 'başvurulması'; Murat Sancak ve Ramazan Öztürk gibi isimlerden de 'onay' alınması gerektiğini savundu.

TIKLAYIN | Sedat Peker'den 8. video | "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El-Nusracılara gidiyordu"