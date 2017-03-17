Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Rutte, Türkiye ile ilişkileri kurban edip, durumu son anda kurtardı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yeni Birlik yazarı İlnur Çevik, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Türkiye ile ilişkileri kurban edip seçimi son anda kazandığını iddia etti.

Çevik, "Aşırı sağcı faşist Geert Wilders kamuoyu yoklamalarında geçen haftaya kadar önde gitmesine rağmen, Rutte’nin cumartesi günü bakanlarımıza karşı yaptığı yakışıksız gösteri, ona son anda oy kazandırdı ve durumu kurtardı" diye yazdı.

İlnur Çevik'in "Rutte olay yapıp seçim kazandı" başlığıyla yayımlanan (17 Mart 2017) yazısı şöyle:

Hollanda Başbakanı Mark Rutte son dakikada Türkiye ile olay çıkarıp, seçimlerde partisi VVD’yi bir numara yapmayı başardı… VVD’nin, 150 sandalyeli mecliste 31 milletvekili kazandığı söyleniyor.

Aşırı sağcı faşist Geert Wilders kamuoyu yoklamalarında geçen haftaya kadar önde gitmesine rağmen, Rutte’nin cumartesi günü bakanlarımıza karşı yaptığı yakışıksız gösteri, ona son anda oy kazandırdı ve durumu kurtardı…

Rutte önce Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na hava sahasını kapatıp uçağının Hollanda’ya inmesine mani oldu… Bu bilhassa NATO müttefikleri arasında görülmemiş bir rezaletti… İş orada da bitmedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya ise karayolu ile Almanya’dan Hollanda’ya girince ve Rotterdam’da konsolosluğumuz önünde toplanan binlerce kişiye hitap etmeye kalkınca kızılca kıyamet koptu… Hollandalılar konsolosluğa birkaç metre kala bakanımızın arabasını durdurdular, polislere etten duvar ördürdüler, sonunda bakanımızı tutuklayıp sınır dışı ettiler. Ama Rutte’nin gösterisi burada da bitmedi. Konsolosluk önünde toplanan ve barışçıl bir şekilde protesto gösterileri yapan Türklerin üzerlerine atlı polislerle ve köpeklerle saldırdılar…

İşte bu gösteri Rutte’yi ipten kurtardı.

Partisinin seçimlerde bir numara çıktığını gören Rutte ise “İngilizlerin AB’den ayrılması yani Brexit ve Trump’ın seçim başarılarından sonra Hollanda halkı yanlış tür popülizme hayır dedi” diyor. Yani İngilizler ve Amerikalılar aşırı sağcılara teslim oldular ama biz olmadık diyor. Biz ırkçılıktan, faşizmden beslenen popülizme yenilmedik diyor… Halbuki, aldığı oylar esasında ırkçılıktan beslenen ve normalinde Wilders’e gidecek oylardı… Yani cumartesi gecesi yaşanan rezaletler tam manasıyla Rutte’nin ırkçılara, faşistlere teslim olduğunu gösteriyor…

Bütün bunlara karşılık radikal YeşilSol Partisi seçimlerde en fazla oylarını artıran siyası grup oluyor. İşçi Partisi ise büyük bir yenilgi alıp 19 sandalye kaybetmiş…

Seçimlerden sonra yapılan anketlerde ise oy verenlerin yüzde 34’ü VVD’yi seçmelerinin sebebini Türk bakanlara yapılan muameleye bağlıyorlar… Aynı anket VVD’ye oy verenlerin yüzde 81’nin ekonomik sebeplerle Rutte’nin partisini desteklediklerini gösteriyor.

Yani Rutte Türkiye ile ilişkileri kurban edip durumu kıl payı kurtarmış…