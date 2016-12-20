Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: PKK yerinde sayıyor, bütün yapabildikleri insan öldürmek, terör estirmek...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili olarak "PKK insanlarımızı sinsice bombalayabilir. PKK aklınca bize acı çektirebilir. Ama bu PKK’nın her adımında biraz daha batan bir bölücü terör örgütü haline geldiği gerçeğini ortadan kaldırmaz" görüşünü savundu. Çevik, "Türkiye ilerliyor, insanımız ilerliyor PKK yerinde sayıyor. Bütün yapabildikleri insan öldürmek, terör estirmek. Nereye kadar?" iddiasını ileri sürdü.

İlnur Çevik'in "PKK Güneydoğu insanını da bezdirdi" başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2016) yazısı şöyle:

PKK insanlarımızı sinsice bombalayabilir. PKK aklınca bize acı çektirebilir. Ama bu PKK’nın her adımında biraz daha batan bir bölücü terör örgütü haline geldiği gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Pazar günü Diyarbakır’da, Yüksekova’da, Cizre’de, Midyat’ta ve Çukurca’da on binler “Türk-Kürt kardeş, PKK kalleş” sloganlarıyla yürüdü ve PKK’ya bu hassas bölgelerin cevabını verdi… Bugün de aynı tablo Bingöl’de sergilendi.

Kürt insani merttir ve kalleşliği asla affetmez. PKK ise artık işi kalleşlikle, sinsilikle götürmeye çalışıyor ve her adımda daha da batıyor.

Bölge insanı PKK’dan yaka silkiyor. Geçen yıl PKK yüzünden insanlarımız Diyarbakır’da, Cizre’de, Şırnak’ta, Nusaybin’de, Silopi’de hendek olayları sırasında evlerini barklarını yitirdiler. Esnaf battı. Devlet yardım elini uzatmasaydı bitmişti bu güzel insanlarımız.

PKK Kürt halkımızı canlı kalkan olarak kullandı. İnsanımız bunu unutmuyor…

Onlar ve onları kukla gibi kullananlar bizleri öldürmeye çalışa dursun, biz tam gaz ileriye gidiyoruz.

Pazar günü muhteşem bir açılış vardı. Trabzon ultramodern 41 bin kişilik yeni stadına kavuştu. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım Avrupa ve Asya’yı deniz altından karayolu ile bağlayan Avrasya Tüneli İstanbul’da açılacak. Türkiye ilerliyor, insanimiz ilerliyor PKK yerinde sayıyor… Bütün yapabildikleri insan öldürmek, terör estirmek… Nereye kadar?