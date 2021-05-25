Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Soylu ve Yıldırım'a destek: Hedef Türkiye'dir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda haklarında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a destek oldu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Köroğlu, Soylu ve Yıldırım'a destek verirken, Peker'in iddialarının hedefinde "Türkiye" olduğunu söyledi. Köroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hedef Ne Süleyman Soylu, ne Binali Yıldırım'dır. Hedef 'Devlet-i Ebed Müddet', hedef Türkiyedir."
YouTube hesabından açıklamalarda bulunan Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela üzerinden uyuşturucu ticareti ağında olduğunu iddia etmişti. Peker ayrıca Soylu ile ilgili de çeşitli iddialar öne sürmüştü.