Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çığ bölgesinde yol açtırdığı iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Gülşen Orhan, Van'da ikinci çığın düşmesinden önce kendisinin bölgeden geçmek için iş makineleri çağırıp yolu açtırmaya çalıştığı iddialarına yanıt verdi. 34 kişinin hayatını kaybettiği ikinci çığ felaketinde yaralananlardan biri olan Orhan, "Ben olay yerine çalışan ekipleri, son durumu, görmek için çığ bölgesine uğradım" dedi ve çalışmalarla ilgili hiçbir direktifte bulunmadığını söyledi.

Orhan, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in canlı yayında kendisiyle ilgili bölgeden geçmek için iş makineleri ayarlayıp yol açtırmaya çalışarak tedbirsizlikte bulunduğu iddiasına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Orhan'ın açıklamaları şöyle:

"Maalesef acı bir bilançoyla karşı karşıyayız. Onlarca cenazemiz, şehidimiz, onlarca yaralımız var. Halen kar altından çıkmamış canlarımız var. Rabbimden vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa, kar altındaki kardeşlerimize hayat niyaz ediyorum. 4 Şubat, 16:30 civarında Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketi yaşandığında, Van Ankara seferini yapan 16:05 uçağımdaydım. Ankara’ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için, sabah ilk uçak olan 07:40 uçağıyla Van’a hareket ettim. Van'a ulaşınca Bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin anlık görüntülerini twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray’a konvoy halinde hareket ettik.

Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçididinden Bahçesaray’a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık. Dolayısıyla, cenazelerle birlikte Hizan üzerinden Bahçesaray'a doğru hareket edildi. İddia edildiğinin aksine Çatak veya başka bir yerde toplantı yapmadım. Beş cenazenin acısı varken herhangi bir toplantı yapmam zaten mümkün değildi. Ben olay yerinde çalışan ekipleri, son durumu, görmek için çığ bölgesine uğrayıp tekrar, cenaze konvoyuna dönmek üzere konvoydan ayrıldım. Tek araba ve bir kaç kişilik bir ekip olarak olay yerine vardık.

Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı. Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti. Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize “toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış” demek yalancılıktır, acı bilmezliktir.

Felaket bölgesine gidip son durum hakkınsa bilgi alıp,oradakilerin yanında olduğumuzu söylemek istedik,ordan cenaze konvoyuna tekrar dönecektim. Çığ felaketinin yaşandığı yere geldiğimde daha 2 dakika dahi geçmeden çığ düştü altında kaldık,sonra kurtarılıp hastaneye götürüldük"

TIKLAYIN | Habertürk Ankara Temsilcisi'nden Van'daki çığla ilgili iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, uyarılara rağmen iş makineleriyle yolu açtırmaya çalıştı