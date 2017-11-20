Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, NATO'nun Norveç'te düzenlenen tatbikatında, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşman hedefler arasına konulmasıyla ilgili olarak, "Bütün darbelerin ve savunma sanayinde bağımlılığın arkasında NATO vardır. NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı gelmiştir" dedi.

Topçu, "NATO tatbikatı uygulaması adı altında, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adı kullanılarak yaşanan bu kepazelik, rezillik ve alçaklıkla, jeopolitik ve jeostratrejik konumu sebebiyle artık akla hayale gelmeyecek yönlerden baskı ve saldırılar altında tutulan ülkemize ve yüzde 52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımıza kahpece düşmanlık kusuluyor. Bu hayasız ve şerefsiz davranış NATO'nun ülkemizle ilgili tutumuna tüy dikmiş, büyük Türk milletince bu kurumdaki varlığımız artık sorgulanır hale gelmiştir. Mesele 2019'dur. Millet olarak her zamankinden daha kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutacağız ki; bu edepsiz ve hayasız akınlar, bu terbiyesiz saldırılar istikbalimize bir daha gölge düşüremesin” diye konuştu.

"NATO sömürgeciliğin çağdaş biçimidir"

Bütün darbelerin ve savunma sanayinde bağımlılığın arkasında NATO’nun olduğunu söyleyen Topçu, “NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı gelmiştir. Üyesine her türlü düşmanca tavır içinde olan bu kurum bizim için olmazsa olmaz değildir" ifadelerini kullandı. Topçu şunları söyledi:

"Bu kurumdaki varlığımız TBMM tarafından acilen ele alınmalı. Bu hayasız kumpasa cevapsız kalınmamalıdır. NATO yalnız askeri bir pakt değildir, yeni sömürgeciliğin çağdaş biçimidir. Ekonomik ve siyasi bir bağımlılıktır. Milletimize giydirilmeye çalışılan bu NATO markalı sömürge gömleğini büyük Türk millet geçmişte Sakarya'da, Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'le yırtıp attığı gibi 2019'da da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek yırtıp atacaktır."