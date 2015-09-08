Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kuzu: Teröristlerin önemli bölümü sünnetsiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Meclis Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu, Twitter hesabından Dağlıca’da PKK saldırısıyla ilgili, “Gebertilen teröristlerin muayenesi mutlaka yapılmalıdır, Görülecektir ki, önemli bir bölümü sünnetsiz” ifadesini kullandı.

"Bazı şerefsizler, şehit sayısını abartılı vererek milletin moralini bozmaya çalışıyor. Gün gelir bunu yapan alçak basın o teröre hedef olur" diyen Kuzu, Twitter hesabından şunları paylaştı: