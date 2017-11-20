Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: İşlerin buraya varacağını, Zarrab kendini yakalattığı zaman anlamalıydık!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gazete Birlik yazarı İlnur Çevik yaklaşık 20 aydır New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrap için verilen, "İşlerin buraya varacağını daha Rıza Zarrab kuzu kuzu Amerika’ya gidip kendini FETÖ’cü ABD savcılarına yakalattığı zaman anlamalıydık" dedi.

Çevik'in ​"ABD'de birileri 15 Temmuz'u New York'ta sürdürme niyetinde" başlığıyla (20 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Bu işlerin buraya varacağını daha Rıza Zarrab kuzu kuzu Amerika’ya gidip kendini FETÖ’cü ABD savcılarına yakalattığı zaman anlamalıydık…

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden önce Türkiye’nin adli sistemini neredeyse tamamen ele geçiren Fetullah Gülen Terör Örgütünün Amerikan adli sistemine de sızmış olduğu kimsenin aklına gelmedi…

İşte bugün bunları daha net görmeye başladık.

Onun için de Zarrab davasının FETÖ’cü eski başsavcısı Preet Baharara ve şu andaki yine FETÖ’cü savcısı John Kim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış bulunuyor.

Savcılık FETÖ’nün Türkiye’deki düzmece belgelerle nasıl kanıt yarattığını ve nasıl bunların dava dosyasına girebildiğini araştırıyor…

Bu arada New York mahkemesinde kaçak darbeci FETÖ’cü eski savcı ve hâkimlerin gelip ifade verecekleri bile konuşuluyor.

Yani FETÖ’cüler New York mahkemesini ele geçirmiş görünüyorlar ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’ye verdikleri zararın yanında şimdi de Türk liderleri köşeye sıkıştırıp onları itibarsızlaştırmanın peşindeler.

Adamlar Rıza Zarrab üzerinden liderlerimize zarar vermeye çalışıyorlar. Rıza Zarrab’ı “itirafçı” yapıp, düzmece kanıtlarını da mahkemeye koyup yalnız Halk Bankası’nı değil aynı zamanda Türkiye’nin zirvesini sarsmak peşindeler.

Bu iş artık o kadar bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı ki ülkemize vereceği zarar göreceli olarak çok yoğun olmayacaktır. Bunu biz düşünürüz ve bu işin altından kalkarız. Bu ahlaksız FETÖ’cü savcı ve hâkimlerin ne kadar çapsız insanlar olduğu, birçok eski kilit davada hatta Amerika’nın Türkiye’deki dostları aleyhine neler yaptıklarını Amerikalılar da biliyor…

Ama esas burada paniklemesi gereken Amerikan adli makamlarıdır. Bir mahkemenin böylesine FETÖ tarafından esir alınması sistemin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu ortaya koymuyor mu?

Bu işlerin arkasında ABD yetkilileri yoksa o ülkede birileri FETÖ’yü kullanarak Türkiye’de darbe yapmaya kalktığı görülüyor… O zaman başarılı olamayanlar şimdi rövanşı New York’ta almaya kalkıyorlar…