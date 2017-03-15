Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: 'Hayır'cı Avrupa, 'evet'i patlatıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Hollanda hükümeti ve Almanya'da yerel yönetimlerin Türkiyeli bakanların konuşmacı olarak katılacakları etkinliklere izin vermemesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Avrupa 'hayırcılar' için kaş yapacağım derken göz çıkararak 'evet' oylarına istemeyerek ciddi bir destek sağlıyor" görüşünü dile getirdi.

İlnur Çevik'in "Hayır'cı Avrupa, 'evet'i patlatıyor" başlığıyla yayımlanan (15 Mart 2017) yazısı şöyle:

Hukukçu Metin Feyzioğlu kendisini hayır için yırtıyor… Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP “pasif” kalmaya çalışarak “hayır” oylarını artırmaya çalışıyor. Saadet Partisi “hayır” diyerek varlığını devam ettirmeye çalışıyor… FETÖ’cüler ve PKK ise var güçleri ile “hayır” için çaba gösteriyorlar…

Ama “hayır” diyen Avrupalılar bunlara yardım ediyoruz diye bir çuval inciri berbat ediyorlar…

Bakın Hollanda’ya. İnsanlarımızı neredeyse kılıçtan geçirip “hayır” kampanyasının öncülüğünü yapacaklar. “Türk bakanın korumalarına silah kullanacaktı” diyen bir Rotterdam belediye başkanı var. “Evet” kampanyasını yasaklayan bir Hollanda…

“Hayır” kampanyasının Avrupa’da başını Almanya çekiyor… Almanlar bakanlarımızın ülkelerine gelip “evet” için kampanya yapmalarını engellerken FETÖ, PKK terör örgütlerinin ve Türkiye muhaliflerinin “hayır” kampanyalarını teşvik edercesine bir tutum içindeler.

Avusturya ise Türk bakanların “evet” kampanyasını resmen yasaklama kararı almaya hazırlanıyor…

Belçika MHP’nin “evet” kampanyasını önlüyor…

İsviçre ise hem Türkiye aleyhine bütün çirkinlikleri desteklerken ve açıkça Türk düşmanlığını teşvik ederken aynı zamanda gazeteleri de “hayır” kampanyasına aktif destek veriyorlar…

Yani Avrupa “hayırcılar” için kaş yapacağım derken göz çıkararak “evet” oylarına istemeyerek ciddi bir destek sağlıyor…