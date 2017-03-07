Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: "Hayır" diyenler, 7 Haziran sonrası Türkiye'deki kaos ve istikrarsızlığı mumla arar!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin "Hayır" kampanyası yürütenlere yönelik olarak "7 Haziran sonrası Türkiye'deki kaos ve istikrarsızlığı mumla ararsınız" dedi.

Söz konusu mesajı gelen tepkilerin ardından silen İlnur Çevik'in paylaşımı şöyleydi:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Haziran 2015'te yapılan seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak geçtiğimiz gün şunları söylemişti:

“2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında oynanan oyunları, 367 rezaletini hatırlıyorsunuz değil mi? Gezi olaylarını hükûmet devirme aracı hâline dönüştürmeye çalışanların kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? 17-25 Aralık’ta hukuk operasyonu kisvesi altında darbe yapmaya çalışanları unutmadınız değil mi? Çukur eylemleriyle ülkenin bir bölümünü ateşe ve kana boğup vatanımızın birliğine kastedenleri unutmadınız değil mi? Aynı şekilde 7 Haziran seçim sonuçlarının bu çevreleri nasıl hareketlendirdiğini, nasıl bir anda fabrika ayarlarına geri döndüklerini hep birlikte yaşadık değil mi? Türkiye’de haftalarca hükûmet kurulamadı. Yüzde 41’le milletin yetki verdiği bir partiyi devre dışı bırakmak için hangi tekliflerin yapıldığına siz de şahit oldunuz değil mi? Ana muhalefetin terör örgütünün siyasi kolunu iktidara taşımak için nasıl çırpındığını gördünüz değil mi? 15 Temmuz darbe girişimi başladığında ellerini ovuşturanları darbenin başarılı olması için adeta dua edenleri unutmadık kardeşlerim. Bütün bunlar ortadayken hiçbir şey olmamış gibi nasıl yolumuza devam edebiliriz? Türkiye’deki son 15 yıllık istikrar ve güven ortamını artık şahıslara, partilere bağlı olmaktan çıkarmalı, bunu bir sisteme bağlamalıyız. Cumhurbaşkanlığı sistemi işte bunu temin edecektir. Milletimizin yüzde 50+1'inin oyuyla göreve gelen her 5 yılda bir doğrudan halka hesap veren bir Cumhurbaşkanı yürütmede istikrar, ekonomide güven demektir. Bu sistem yatırımların devam etmesi, işsizliğin azalması istihdamın artması demektir. Muhalefetin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin”