Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Halkımız darbeye hazır, ateş edene çiçek atmayacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yeni Birlik yazarı İlnur Çevik, "Türk halkının 15 Temmuz gecesi darbeye hazırlıksız yakalandığını" savunarak "Artık halkımız darbeye her türlü hazır. Yani ateş edene çiçek atmayacak. Halk üzerine ateş edilmesinde hala öfkeli ve birileri yeni bir maceraya kalkışırsa bu sefer kimse onları yakalayıp polise teslim etmeyecektir" dedi. Çevik, "Darbecilere karşı 'idam isteriz' diye haykıran vatandaşları hatırlayın ve onların darbe yapmaya kalkacakların başlarına neler getireceğini düşünün" diye yazdı.

İlnur Çevik'in "Darbe heveslileri! Halk hala idam istiyor" başlığıyla yayımlanan (23 Mart 2017) yazısı şöyle:

FETÖ’cüler hala sosyal medyayı kullanıp darbe söylentileri yaymaya çalışıyorlar. Bunun gibi bir algı operasyonunu salı gecesi yaptılar ve ciddi tedirginlik yarattılar ama sonra işin özü anlaşıldı ve insanlar rahat bir nefes aldı…

FETÖ’cüler kendi yandaşlarında bir çözülme görüyorlar ve onları bir arada tutmaya yönelik “bu iş bitmedi, biz bitmedik yakında geleceğiz” algısı yaratıp safları muhafaza etme çabasındalar. FETÖ’cülerin bir sıkıntısı da darbe davalarındaki itiraflar ve itirafçı eğiliminde olan tutuklu kişiler. Bunlara da “sıkı durun, itiraf etmeyin yakında kurtulacaksınız” deyip zaman kazanmak.

Hatta 1 Nisan tarihinde de bir şeyler bekleyin deyip ortalığı karıştırmak isteyenler de var.

Bu lafları maalesef yalnız FETÖ’cüler de yaymıyor. 16 Nisan’da “evet” çıkacağını anlamış ve çaresizlik içinde saçma sapan işler yapmaya çalışanlar olduğunu biliyoruz.

Mesela koca Barolar Birliği Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu “referandumda evet çıkarsa Birleşmiş Milletler Türkiye’yi işgal kararı alacak” gibi kampanya sloganları üretenler var…

Mesele ise çok basit... Türk halkı 15 Temmuz gecesi hazırlıksız yakalandı. Çoğu gencimiz darbe nedir bilmiyordu… Ama o gece yaşlısı ve genci hepsi sokaklara dökülüp tanklara, zırhlı araçlara, atak helikopterlere, F-16’lara kendilerini siper eden insanlarımız üzerlerine ateş edenleri ancak bayrakları ile durdurabildi… Ama bugün durum böyle değil. Artık halkımız darbeye her türlü hazır. Yani ateş edene çiçek atmayacak… Halk üzerine ateş edilmesinde hala öfkeli ve birileri yeni bir maceraya kalkışırsa bu sefer kimse onları yakalayıp polise teslim etmeyecektir… Darbecilere karşı “idam isteriz” diye haykıran vatandaşları hatırlayın ve onların darbe yapmaya kalkacakların başlarına neler getireceğini düşünün...

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