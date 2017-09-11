Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli: Merkez Bankası kura müdahil olmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Bülent Gedikli, kurların daha fazla aşağı doğru inmesinin ihracatı zora sokacağını, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasaya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Gedikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bizde kurların daha aşağı gitmesi riskli, çünkü ihracatı zora sokar; şirketlerin kârlılığı düşer. Bu da istihdam sorununu doğurur. Merkez Bankası elindeki araçları kullanarak kurlara müdahil olmalıdır. Yapısal reformlara acilen geçilmeli ama projeler BES'teki gibi olmamalıdır. Bakanlıklar açıkladıkları strateji ve eylem planlarını bunların geri dönüşünü yakından takip etmeli. Bürokrasi siyasi iradenin hızına yetişebilsin, hızlı karar alıp uygulayabilsin diye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik."

Dolar/Lira kuru haftaya yatay başladı ve sabah saatlerinde 3,41 seviyesinden işlem gördü. Bugün açıklanan ekonomik büyüme verilerinin ardından Dolar/Lira düşüşe geçti ve yılın en düşük seviyesi olan 3,39'a kadar indi.