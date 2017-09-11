Türkiye ekonomisi büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2017 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,1 büyüme kaydetti.

Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 2,9 büyürken, 2017'nin ilk çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Piyasa ne bekliyordu?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2'nci çeyrekte yüzde 5,4 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşmişti.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,7, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 6,3, inşaat sektörünün ise yüzde 6,8 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 5,7 yükseldi.

"Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,4 olmuştu.Öte yandan TÜİK, 2015'in ilk çeyreğinden bu yanaki büyüme rakamlarını revize etti. Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı çeyreğinde daha önce yüzde 5,3 olarak açıklanan büyümesi yüzde 4,9, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 olarak açıklanan büyümesi de yüzde 5,2 olarak revize edildi.