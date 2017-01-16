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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli faiz açıklamasını düzeltti

Gedikli, Merkez Bankası'na dair açıklamasının sosyal medyada yanlış aktarıldığını söyledi

16 Ocak 2017 13:18

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Merkez Bankası'nın faiz artırmamasına dair açıklamasının yanlış aktarıldığını söyledi. 

TRT Haber'e konuşan Gedikli, "Programda MB faizleri artırmamalı şeklinde ifade etmeme rağmen stüdyoda tweet 'faiz artırılmalı" şeklinde yanlış atıldı. Merkez Bankası faizi artırmamalı şeklinde düzeltme yapıldı" açıklamasını yaptı. 

Merkez Bankası'nı büyük çaplı faiz artırmına zorlamak için çabalar olduğunu belirten Gedikli dövize yapılan operasyonların devam ettiğini söyledi.

Gedikli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yetkilileriyle bir araya geleceği toplantıda kısa ve orta vadeli tedbirlerin değerlendirileceğini dile getirdi.

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