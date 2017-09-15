Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli: Aşırı değerli lira ucuz ithalattır, sonu işsizliğe kadar gider

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Dr. Bülent Gedikli kurla ilgili tartışmalara açıklık getirerek, "Aşırı değerli lira ucuz ithalattır, bu da yatırımsızlık demektir ve sonucu işsizliğe kadar gider" dedi.

Bloomberg HT'de soruları yanıtlayan Gedikli, "Kur aşağı gidiyor, yukarı gidiyor tartışması değil. Kur politikasıyla birçok şeyi belirliyorsunuz. Aşırı değerli lira ucuz ithalattır, bu da yatırımsızlık demektir ve sonucu işsizliğe kadar gider" diye konuştu.

"Kura seviye belirlemek gibi bir yaklaşımımız yok"

Gedikli, "ABD bile dolar'ın düşmesini istiyor. Küresel ekonomideki gelişmeleri de dikkate alarak değerlendirme yapmak lazım. Kura seviye belirlemek gibi yaklaşımımız yok" ifadelerini kullandı.

"Fitch neden Türkiye'nin notunu artırmıyor?"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye büyümesinin görece güçlü olduğu açıklamasını yorumlayan Gedikli, Fitch'e not artırma çağrısı yaptı.

Gedikli, "Her şeyin olumlu olduğunu yazmışlar peki soruyorum neden notu artırmıyorsunuz?" dedi.

Türkiye'nin 3. çeyrekte daha güçlü büyüyeceğini ifade eden Gedikli, "Dünyadan da bu anlamda ayrışacağız" dedi.

Ne olmuştu?

Gedikli, geçen hafta sosyal medya hesabında Merkez Bankası'na (TCMB) kurlara müdahale çağrısında bulunarak, "Bizde kurların daha aşağı gitmesi riskli çünkü ihracatı zora sokar şirketlerin karlılığı düşer bu da istihdam sorununu doğurur. Merkez Bankası elindeki araçları kullanarak kurlara müdahil olmalıdır" demişti.

Erdoğan'ın diğer başdanışmanı Cemil Ertem ise Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Dalgalı kur rejimi uyguladığımız için kur seviyesine düşük ve bu seviye tehlikeli demek yanlış. Reel sektör, bankalar, TCMB, siyaset herkes düşük faiz istiyor, ancak bizim isteğimiz dışında bir de piyasa gerçeği var. TCMB piyasa gerçeğini bizden ayrı olarak yönetmesi gereken tek kurum, TCMB'ye bu yönetme hakkını ve iradesini vermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.