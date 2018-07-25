Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin kimdir?

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Fecir Alptekin Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı.

Fecir Alptekin kimdir?

Fecir Alptekin, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Alptekin, medya kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladıktan sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Alptekin, ilaç sektöründe yer alan Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda kariyerine devam etti. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda en son Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev alıyordu.