Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Erdoğan, başyaverini görevden azledecekti, güvenmediği için Marmaris'e götürmedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başyaveri Albay Ali Yazıcı'ya güvenmediği için Marmaris'e götürmediğini söyledi. "Yaverleri seçip gönderen Genelkurmay Personel Dairesi FETÖ'nün elindeydi" diyen Malkoç, "Bunu bilen Cumhurbaşkanımız son 3 aydır başyaverini çok mecbur kalmadıkça yanında tutmuyordu. Aslında görevden azledecekti" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri Albay Ali Yazıcı 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'daydı. Marmaris'te tatilde olan Erdoğan'ın bulunduğu yeri, suikast timine bildirmek için uğraştığı ortaya çıkmıştı. Ali Yazıcı ile diğer üç yaver FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı ve ordudan atıldı.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Malkoç'un açıklamaları şöyle:

"Son 3 aydır uzak tutuyordu"

"Cumhurbaşkanı'nın sürekli en yakınında olan yaverlerinin FETÖ bağlantılı olmasıyla ilgili ciddi tereddütleri vardı. Yaverleri seçip gönderen Genelkurmay Personel Dairesi de FETÖ'nün elindeydi, Bunun bilen Cumhurbaşkanımız son 3 aydır başyaverini çok mecbur kalmadıkça yanında tutmuyordu. Aslında görevden azledecekti. Onuru zedelenmesin diye yollamak için Ağustos'taki Yüksek Askeri Şura'yı bekliyordu."

"Feci şeyler yaşanabilirdi"

"Başyaver Ali Yazıcı'ya güvenmediği için de Marmaris'e tatile giderken bu kez yanına almadı. İyi ki de yanına almamış. Bunun aksini düşünmek bile istemiyorum. FETÖ üyesiAli Yazıcı o gece Marmaris'te olsaydı çok daha korkunç şeyler yaşanabilirdi. TSKyeniden yapılandırılıyor. Cuntacı mikroplardan temizlenecek. Bundan en büyük karı daTSK görecek."