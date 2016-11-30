Cumhurbaşkanı Başdanışmanı doğruladı; Alman şirket, Türkiye'ye silah satmayı durdurdu!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Avusturya Parlamentosu'nun Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması yönünde karar almasının ardından öne sürülen "Alman silah üreticisi Heckler & Koch da Türkiye'yi müşteri listesinden çıkardı" iddiasını doğruladı. Çevik, "Almanya’nın dürtmesiyle Avusturya Parlamentosu Türkiye’ye silah ambargosu konulması kararını aldı. Almanlar bunu kullanarak şimdi Türkiye’ye örtülü silah ambargosu uyguluyorlar. Alman Heckler & Koch firması Türkiye’ye silah satışlarını durdurdu" diye yazdı.

İlnur Çevik'in Yeni Birlik'te "Almanlar neden açıkça düşmanlık ediyorlar?" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Bakıyorsunuz Türkiye aleyhine faaliyetlerde hep taşın altından Almanya çıkıyor?

PKK sözde Almanya’nın terör listesinde ama PKK’yı destekleyen Alman parlamenterler var. Hatta PKK’ya arka çıkan Alman yetkililer var. PKK’lılar Almanya sokaklarında cirit atıyor, kimse müdahale etmiyor… Alman yargısı bile PKK’lı suçluları koruyor, kolluyor. Hamburg’ta bir mahkeme geçen hafta PKK’lı bir militana terör eylemi yaptığı için 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi ama sonra cezayı erteledi ve terörist salıverildi… Neden? PKK Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’a karşı savaş veriyormuş, PKK Irak’ın kuzeyinde DEAŞ saldırılarında Ezidileri kurtarmış, bunlar hafifletici sebeplermiş… Yani başka yerlerdeki olaylara bağlayıp PKK teröristini serbest bırakmışlar… Bu tam bir hukuk skandalı… Bir de bu adamlar bize hukuk dersleri vermeye kalkıyorlar.

Yani işin özü Almanya PKK’yı terör listesinden çıkarma manevraları yapıyor… Peki, o zaman Almanya bölücü terör örgütüne destek veriyorsa bundan “Almanya Türkiye’yi bölmeyi kafasına koymuş” gibi bir netice çıkmaz mı?

Ama iş burada da bitmiyor. Almanya’nın dürtmesiyle Avusturya Parlamentosu Türkiye’ye silah ambargosu konulması kararını aldı. Almanlar bunu kullanarak şimdi Türkiye’ye örtülü silah ambargosu uyguluyorlar. Alman Heckler & Koch firması Türkiye’ye silah satışlarını durdurdu…

Yani PKK’ya karşı, DEAŞ’a karşı kendimizi korumamızı istemiyorlar… Hatta PKK’ya Milan füzeleri verip tanklarımıza karşı bunların kullanılmasına göz yumuyorlar… Bu nasıl NATO müttefiki? Türk halkı hal böyleyken bize “o zaman bu Alman uçakları neden hala İncirlik’te konuşlandırılıyor” diye sormaz mı?

Sözde Almanya’daki 4 milyon Türk iki ülke arasında bir dostluk köprüsü olacaktı. Ama o insanlar da tehdit altında. Bir tarafta neo-Naziler ve yabancı düşmanlığı bir tarafta da yükselen İslamofobiya…

Darbeci FETÖ’cülere verilen destek ise zaten tam bir rezalet…

O zaman Almanlar bizden ne istiyor? Bunlar bizi bölüp kendilerine bağlı bir Kürt oluşumu peşindeler. Kalan Türkiye parçasını da kendilerine kul köle olan bir yapıda kalmasını istiyorlar yoksa bu düşmanlık niye? Bunlar böyle değilse o zaman Almanların bu işi bize enine boyuna anlatması lazım…