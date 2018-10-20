Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Yazdıklarımı anlamıyorlar

Cumhurbaşkanlığı danışmanı ve Yeni Birlik gazetesi yazarı İlnur Çevik, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak geçen hafta yazdığı yazıda kullandığı, “Türkiye bu olayı kullanıp dünyayı Suudilerin başına yıkmak yerine yine Kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman’a yardımcı oluyor” şeklindeki ifadesine açıklama getirdi. “Bazı yazarların ve yorumcuların bu sütunlarda yazılanları okumadıkları, kulak dolgunluğu ile bol keseden atıp tutukları görülüyor” diyen Çevik, “Türkiye, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz’i zora sokmuyor ama bu işin bütün boyutları ile açığa çıkması için her türlü tedbiri de alıyor” diye yazdı.

Çevik’in bugün yayınlanan, “Başka ülke olsaydı Kaşıkçı olayı örtbas edilirdi…” başlıklı (20 Ekim 2018) yazısı şöyle:

Türkiye büyük bir olgunluk ve ciddiyetle ve büyük ülke olmanın verdiği sorumlulukla Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için uluslararası kaideleri de gözeterek soruşturmasını başarıyla sürdürüyor.

Bizim yerimizde başka ülke olsaydı Amerikalılara boyun eğer ve olayı örtbas edip işi yokuşa sürerdi. Türkiye tam tersine bu krize dönüşebilecek olayı hem siyasi olarak hem adli olarak hem de algı operasyonu ile mükemmel yönetti ve yeni Erdoğan yönetiminin artık bu işleri nasıl ele alacağını ve kapasitesini dosta düşmana gösterdi. Yani bu yeni Türkiye’nin dostluğuna gerçekten değer verilmeli düşmanlığından da korkulmalı…

Bizim konumumuzda başka ülke ve Veliaht Prens Salman’ın olumsuz davranışları ile karşılaşmış olsa olayı hislerle yönetir ve kavga çıkarırdı. Bizim yönetimimiz ise olayı gayet soğukkanlılıkla, tereyağından kıl çeker gibi yönetiyor ve çok başarılı oluyor.

Türkiye, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz’i zora sokmuyor ama bu işin bütün boyutları ile açığa çıkması için her türlü tedbiri de alıyor. Yani yapanın yanına kar kalmayacak.

Başkaları dedikodu üretiyor, yalan dolanla Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını sulandırmaya çalışıyor. Buna karşılık Türkiye kararlı bir şekilde olayı aydınlatmak için çaba gösteriyor ve başarılı olacak.

Bazı yazarların ve yorumcuların bu sütunlarda yazılanları okumadıkları, kulak dolgunluğu ile bol keseden atıp tutukları görülüyor… Hatta yazılan cümlenin başını alıp ortasını atıp son bölümünü kullanıp anlam üzerinde oynayanlar bile oldu… Lütfen hem yazıları tam okuyun hem de okuduğunuzu anlamaya çalışın.

Çevik’in 17 Ekim tarihinde yayınlanan, “Türkiye yine Suudilere dostluğunu gösteriyor” başlıklı yazısı şöyleydi:

Suudi Arabistan şu veya bu şekilde gazeteci Cemal Kaşıkçı yüzünden gerçekten işin içinden çıkılmaz bir noktaya geldi… Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna iki hafta önce giren ve yok olan Kaşıkçı yüzünden bütün dünya şimşekleri Suudi kraliyet ailesinin üzerine hedeflemiş durumda…

Bu işlerden sorumlu olabileceği düşünülen ve son yıllarda Orta Doğu’da ve kendi ülkesinde at oynatan Veliaht Prens Selman bir anda sessizliğe bürünüp ortadan kayboldu ve direksiyona “kriz çözücü” olarak Kral Selman bin Abdulaziz geçti…

Amerikan basınına göre, Suudiler Kaşıkçı’yı sorgularken “kazara” öldürdüler ve yakında bunu açıklayacaklar…

Kral Salman, ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüştü ve dün de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yüz yüze görüşerek uluslararası bu skandalı nasıl çözeceklerini tartıştılar…

Hatta Trump Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve bundan “serseri katillerin” sorumlu olabileceğini söylüyor… Yani artık bu işin bir cinayet olduğunu, bunun Suudi “serseriler” tarafından işlendiğini tahmin ediyor…

Yani birileri Kral Selman’ın bilgisi dışında bir şeyler yapmış…

Türkiye kendisine tepeden bakan, hatta PYD’ye ve YPG’ye yardım eden, Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemize karşı bazı fitnelerin içine girdiği sanılan Veliaht Prens Selman’ın yaptıklarına karşı bu olayı kullanıp dünyayı Suudilerin başına yıkmak yerine yine Kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman’a yardımcı oluyor…

İşte bu yüzden Kral Selman, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp teşekkür etti. Türkiye gerçekten kıymetini bilene iyi dost.