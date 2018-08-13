Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Trump, bütün krizi üstlendi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Ankara-Washington hattındaki gerilim devam ederken “Trump, bütün krizi üstlendi!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Çevik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘ekonomide yeni yaklaşımı’ açıkladığı toplantı sırasında paylaştığı ‘Türkiye’ye ek vergi’ mesajını “rezalet” diye niteledi. "ABD ve Trump bizi bugün düne göre daha fakirleştirebilir” diyen Çevik, bunun telafi edilebileceği görüşünü dile getirirken "Ama bozulan Türk-ABD dostluğunu kimse kolay kolay onaramaz” diye yazdı.

Çevik’in Yeni Birlik gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Milyarder ABD Başkanı Donald Trump çok başarılı bir iş adamı olabilir (ki bu konuda bile ABD'de tartışmalar var) ama siyasetçi olarak bir siyaset çırağının bile yapmayacağı hataları yapıyor…

Bir rahibe arka çıkacağım ve Cumhuriyetçi sağcı oylara göz kırpacağım derken Türk-Amerikan ilişkilerini uçuruma doğru geriye dönülmez bir noktaya süratle sürüklediğinin farkında değil…

Türk ekonomisinde sıkıntılar olduğu malum ama bu sıkıntıların üzerine benzin dökerek bunları derinleştiren bir Trump Yönetiminin de olduğu çok açık… Trump ve adamları akıllarınca Türkiye’de ciddi bir ekonomik kriz yaratıp Erdoğan yönetimini cezalandırmaya kalkıyor…

Maliye ve Hazine Bakanımız Berat Albayrak ekonomide yapısal reformları bir toplantıda basına ve iş dünyasına açıklarken Trump bunu sabote etmek için Tweet atıp Türk alüminyumuna ve çeliğine ABD doları karşısında Türk Lirası’nın değer kaybettiğini bahane ederek ek vergi koyduğunu açıklaması rezalet… “Türkiye ile ilişkilerimiz kötü” demesi tam bir düşmanca tutum… Bunu dost ve müttefik ülkenin başkanı yapmaz, yapamaz. Donald Trump bunu yapıyor…

Ama bunu gören halkımız Erdoğan yönetimine sırt çevirmiyor ve tam aksine bu çirkin oyunu görüp Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleniyor…

Cumhurbaşkanımızın New York Times gazetesine yazdığı makale de anlayana çok açık ve yapıcı. Ne zaman sıkışsanız yanınızdaydık, Kore’de de yanınızdaydık, dünyayı 3. Dünya Savaşının eşiğine getiren 1962 Küba füze krizinde de yanınızdaydık… Bugün de 11 Eylül saldırısından sonra teröre ortak mücadele için Afganistan da beraberiz ama siz bu kafada devam ederseniz yarın bize yine ciddi bir şekilde ihtiyacınız olduğu zaman yanınızda olmayacağız mesajı fevkalade…

ABD ve Trump bizi bugün düne göre daha fakirleştirebilir ama biz Cumhurbaşkanımızın yönetiminde yine kayıplarımızı telafi eder kendimize geliriz… Ama bozulan Türk-ABD dostluğunu kimse kolay kolay onaramaz.