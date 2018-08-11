Erdoğan'dan Trump'a: Bruson'ı yarın 18:00'e kadar göndereceksiniz diye tehdit ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan papaz Brunson hakkında ev hapsi kararı verilmesinin ardından Washington-Ankara hattında başlayan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı Donal Trump'ın papaz Brunson'ın iadesi için gün ve saat verdiğini ifade eden Erdoğan, "Tehdit ediyor ya… Yarın saat 18:00'e dek göndereceksiniz. Burası çatladıkapı ülkesi mi ya, burası Türkiye, ne yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Türk Lirası'nın yaşadığı tarihi düşüşe de değinen Erdoğan, "Doların 6 lirayı aşmasının nasıl bir gerekçesi olabilir? Ortada krize giren bir ekonomi yok!" diye konuştu. Döviz kurlarında yaşanan artışı "Bunlar ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşın füzeleridir, gülleleridir" benzetmesinde bulunan Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın, ekonomideki hedeflerimizi gerçekleştirmekten geri durmayacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu da eleştiren Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu ağızınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Sen zannediyor musun, bu döviz baronlarının yanında yer aldığında sana pare verecekler. Bunca zamandır girdin kaybettin, girdin kaybettin hâlâ koltuğu bırakamadın" sözlerini kaydetti.

AKP Rize İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biliyorsunuz dolar kuru üzerinden ülkemizin üstünde kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılıyor. Bunlar ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşın füzeleridir, gülleleridir. Biz önlemlerimizi aldık alıyoruz. Önemli olan bunu ateşleyen elleri kırmaktır. Daha önce bu elleri çok kez kırdık zaten.

Sanıyorlar ki bu millet döviz kurlarına teslim olacak. Biz birilerinin bize saldırısını anladık da, ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor?

Sayın Genel Sekreter Hamzaçebi'ye teşekkür ediyorum. Genel Başkanı onu anlamamış. Sayın Kılıçdaroğlu ağızınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Sen zannediyor musun, bu döviz baronlarının yanında yer aldığında sana pare verecekler. Bunca zamandır girdin kaybettin, girdin kaybettin hâlâ koltuğu bırakamadın. Ama koltuk seni bıraktı. Şimdi de döviz baronları ile hareket ediyorsun, sana oradan bir şey mi gelecek? Biz yolumuza kararlılık ile devam edeceğiz."

"Türkiye'yi küçük hesapları için karşısına alanlar bunun bedelini ödeyeceklerdir. Ülkemize karşı tehdit politikası güdüp iflah olan bir siyasetçi yoktur. Bu milletin ahını alan belasını bulmuştur. Kim sabrederse zafere ulaşır. Sabredeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz, zafere erişeceğiz. Saflarımızda delik açtırmayalım."

"Suriye'deki terör koridoruna ses çıkarmasak bugün bu sıkıntıları yaşamıyor olacaktık. Bu oyun önümüze geldiğinde biz asla boyun eğemeyiz dedik. Tehdit ediyor ya, yarın 18.00'a kadar göndereceksiniz diyor. Biz çatladıkapı ülkesi değiliz ya.

15 Temmuz'dan bir gün önce 2,8 olan dolar kurunun dün itibarı ile 6 lira üzerinde olamaz. Tüm büyük yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz, ortada krize giren, batan bir ülke yok. Ekonominin gerçek durumunu sıkıntıları ile, başarıları ile biliyoruz. İşadamları ile her gün konuşuyoruz. Benim iş adamlarım Kılıçdaroğlu değil ki. Ben bu vesile ile Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Yerli ve milli olanlar burada kendini ortaya koyuyor. Mesele bu. Millilik. Hedef ve istikamet aynı olunca konuştuklarınız uyuşuyor, örtüşüyor. Birileri bir yerlere hala çekmeye çalışıyorsa onlara diyecek bir şey yok. Hepimiz aynı gemideyiz ya."

"Bir süredir süren kur oyunu dün zirveye çıkmış, milletimiz duruşunu göstermiştir. Ülkemiz bu oyunun sarmalından en kısa sürede çıkacaktır. Bu oyundan çıkışın yolu üretimdir, faizi minimize etmektir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sömürü aracıdır. Ne yaparsanız yapın, ekonomideki hedeflerimizi gerçekleştirmekten geri durmayacağız. Terörle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Irak ve Suriye politikamızdan geri adım atmayacağız. Bayrağımızın dalgalanmasına engel olamayacaksınız."