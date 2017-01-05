Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: OHAL birkaç sefer daha uzatılabilir, herkes hazırlıklı olmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, OHAL'in 3 ay daha uzatılarak 90 güne çıkarılmasını eleştirenlere tepki göstererek, "Bu OHAL daha birkaç sefer uzatılması gerekebilir. Herkesin hazırlıklı olması lazım" dedi. "Erdoğan yönetimi bize tarihimizdeki en yumuşak OHAL’i yaşatıyor. Daha iyisi dostlar başına" görüşünü savunan Çevik, "Ama bütün bu gerçeklere rağmen yine de OHAL neden uzatılıyor diye bağıranlar var" ifadesini kullandı.

Çevik'in Yeni Birlik gazetesinde "Marslıların OHAL'i sorgulaması normal" başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2016) yazısı şöyle:

Bu Marslılar Dünya’da ve bilhassa Türkiye’de neler olup bittiğini bilmediği için Olağanüstü Hali sorgulamaları normal… Türkiye ile ilgili olmayanların da OHAL’i sorgulamaları normal. Ama bu ülkede yaşayıp da “OHAL neden uzatılıyor” diye sormak ancak kötü niyetlilere yakışır. Türkiye’yi yakından izleyen yabancılar ve bu ülkede yaşayan herkes Türkiye’nin ne gibi tehditler ile karşı karşıya kaldığını gayet iyi biliyorlar ve olağanüstü bir dönemden geçtiğimizin farkındalar…

Doğrudur, Olağanüstü Hali yöneten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz OHAL’i ve bunun getirebileceği olumsuzlukları asgari ölçüde halkımıza yansıttıkları için toplumumuz bu tür uygulamalardaki olumsuzlukları hissetmiyor… Erdoğan yönetimi bize tarihimizdeki en yumuşak OHAL’i yaşatıyor. Daha iyisi dostlar başına.

Ama bütün bu gerçeklere rağmen yine de OHAL neden uzatılıyor diye bağıranlar var.

Bu ülke daha hala 15 Temmuz kanlı darbe travmasından kurulmuş değil. Onun yarattığı olumsuzlukları bize hissettirmeyen Erdoğan yönetimine teşekkürler ama yine de olumsuzluklar ortada. Darbecilerin titizlikle izleri sürülüyor, hala devletten onları ayıklama faaliyeti devam ediyor. Bu hem zaman alıyor hem de devletin enerjisi ister istemez bu alanlara kayıyor.

CHP Genel Başkanı ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL’in uzatılmasını sorguluyor… Halbuki bindiği makam aracının kurşun geçirmez arabayla değiştirildiği gerçeği neden OHAL’in uzatılması gerektiğini kendiliğinden izah ediyor…

Bu ülke yalnız bir kanlı darbe denemesi yaşamadı. O darbenin uzantıları tehditler, PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin artan saldırıları var. Türkiye’ye ekonomik darbe vurmaya çalışanlar var. Askerimiz sınır ötesinde yani Suriye’de ülke güvenliğini sağlamak ve DEAŞ’tan gelen tehditleri savuşturmak için kanlı bir mücadele veriyor. Bu şartlarda OHAL olmayacak da ne olacak?

Buna karşılık bu olayların onda birini bile yaşamamış Fransa OHAL’i bir yıl yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Neden bu durumdan kimse şikâyetçi değil?

Zaten olumsuzluklarını hissetmediğimiz, yaşamadığımız bu OHAL daha birkaç sefer uzatılması gerekebilir. Herkesin hazırlıklı olması lazım…