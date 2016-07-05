Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Dış politika, basın ve birçok konuda vites değişikliği yapmamız gerekiyor

Çeviri: T24

New York Times gazetesinin bugünkü sayısında Türkiye’deki siyasi gündemi konu alan bir makale yayımlandı. Sabrina Tavernise imzasıyla yayımlanan “Türk lider Erdoğan yeni düşmanlar ediniyor, eski dostlarının aklını karıştırıyor” başlıklı makalede, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in “Dış politika, basın ve diğer birçok konuda bir tür vites değişikliği yapmamız gerekiyor” açıklamasına da de yer verildi

Gazetenin birinci sayfasından giren makalede Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılan operasyonlardaki insan hakları ihlallerine ilişkin iddialara da yer verildi ve “Bugün pek çok kişi, Erdoğan’ın göreve yenmek için geldiği eski Türk liderlerin kötü alışkanlıklarını kendine adapte ettiğini söylüyor” dendi. New York Times, 40 gündür haber alınamayan Hurşit Külter’in 2001’den bu yana ilk ‘kaybedilme’ vakası olduğunu yazdı.

Dengir Mir Mehmet Fırat:

Gülen cemaati konusunda Erdoğan’ı uyardım

Makalede AKP’nin kurucuları arasında yer alan, HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın değerlendirmelerine de yer verildi. Erdoğan’ı devlette Fethullah Gülen cemaati yapılanmasıyla ilgili olarak uyardığını söyleyen Fırat, New York Times’a şunları söyledi:

“Arkadaşlarını dinlerdi. Sabırlıydı. Zengin ve geniş bir yelpazede insanlara danışırdı. Şiddeti gördüğü zaman geri adım atmasını bilirdi. Devletin hiçbir parçasının mutlak bir ideolojisi olan bir gruba bırakılmaması gerektiğini söyledim. Cevabı, ‘Yüzü Mekke’ye dönük olanlardan zarar gelmez’ oldu. İslamcı değil, demokratik bir partiydik. Ama zaten yolunu ayırmıştı.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Amerikan kamuoyuna gerçek yüzümüzü göstermeliyiz

New York Times, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in dış politikada son dönemde atılan adımlara ilişkin değerlendirmelere de yer verdi. Makalede, “İlnur Çevik, İsrail ve Rusya’yla uzlaşma yeni bir sayfa açmak adına izlenen stratejinin bir parçası olduğunu söylüyor” dendi ve buna örnek olarak ve Mısır gösterildi.

Gazete, İlnur Çevik’in şu ifadelerine yer verdi:

“Dış politika, basın ve diğer birçok konuda bir tür vites değişikliği yapmamız gerekiyor, Amerikan kamuoyuna gerçek yüzümüzü göstermemiz gerek. Şu an tamamen yanlış anlaşılmış durumdayız.”

Çandar: Çaresizliğin göstergesi

Makalede İsrail ve Rusya’yla yaşanan normalleşme süreciyle ilgili olarak Cengiz Çandar’ın “Bu, ne kadar çaresiz olduklarının bir göstergesi” yorumuna yer verildi.

“Erdoğan’ı artık tanıyamıyorum”

New York Times ayrıca ‘tanınmaktan korktuğu için ismini vermediği’ ifade edilen Erdoğan’ın eski bir arkadaşının “40 yıldır tanıdığım Erdoğan’ı artık tanıyamıyorum” dediğini aktardı.

“Aşil tendonu ekonomi”

Erdoğan hakkında “Karşılaştığı her krizden kurtulduğu için 9 canlı gibi görünüyor” ifadesine yer verilen makalede, “Erdoğan’ın Aşil tendonu ekonomi. Ona oy verenler sadık olsa da ceplerini daha çok düşünüyorlar. Milli gelir son yıllarda geriledi, yatırımlar azalıyor” görüşü öne sürüldü.