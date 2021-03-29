Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem: Merkez Bankası dalgalı kur rejimi uyguluyor ve bundan kesinlikle taviz verilmeyecek

Ertem, "Merkez Bankası dalgalı kur rejimi uyguluyor ve bundan kesinlikle taviz verilmeyecek. Kavcıoğlu da aynı şekilde düşünüyor. Dolayısıyla kambiyo rejiminden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Yumuşak ya da sert hiçbir şekilde sermaye kontrolü gibi bir gündem yok" dedi.

Türkiye'nin, yabancı yatırımcıların her türlü düzenlemede güvenebileceği ülkelerden olduğunu belirten Ertem, "Bugüne kadar ki uygulamalar da bunu gösteriyor. Türkiye, mali disiplin, tam açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimine dayalı üç ayaktan oluşan bir çerçevede hareket ediyor ve bundan vazgeçilmeyecektir" diye konuştu.

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