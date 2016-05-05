Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Erken seçim olasılığı yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini bırakma kararı almasının ardından ortaya atılan 'erken seçim' iddialarıyla ilgili olarak, "Erken seçim olasılığı yok" dedi.

NTV canlı yayınına katılan Cemil Ertem, AKP'de kongre kararı alınmasının ardından dolardaki yükselişi de yorumladı. Ertem, ''Dolarda gelişmekte olan para birimlerinden büyük ayrışma yok. Kongre kararıyla Türk Lirası hızla eridi ama gece sığ bir piyasa vardı. Bu sabah ise düzeltmeyi gördük. Akşamen kötü durumda bile Güney Afrika randı ile arasındaki fark yüzde 1'den azdı. Akşamki kararı piyasalar esasında yalnızca AK Parti'nin iç meselesi olarak algıladı. Siyasi belirsizliği önemli ölçüde ortadan kaldıracak. Piyasaların bunu şu saatten sonra olumlu karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Şu an dolarda geriye gidiş var. ABD'den gelen haberler de doların geri gitmesini sağlayacak haberler" diye konuştu.

Cemil Ertem'in açıklamaları şöyle:



"Doların iki üç gündür yükselişi spekülatif"



Doların iki üç gündür yukarı çıkması spekülatif bir şey. Doları yukarı taşıyacak Fed üyeleri oy hakkı olmayan üyeler. Kriz sürecinde görebileceğimiz bir spekütatif hareket. Küresel piyasalarda ve Türkiye'de bugünden itibaren düzelme bekliyorum. Fed için yeni bir genişleme dalgası gelecek haberleri de gelmeye başladı.

"Ekonomi yönetimini etkileyecek durum yok"



İktidar partisinin ekonomi programını ekonomi yönetimini etkileyecek bir durum olarak görmüyorum.

"Merkez Bankası için endişe yok"



Merkez Bankası konusunda hiç bir endişe yok oradaki yol haritası son derece net. Para ve maliye politikalarında kısmi bir değişiklik bile beklemiyorum.

"Erken seçim olmaz"



Erken seçim olasılığını da yok olarak görüyorum, 2019'a kadar güvenli bir şekilde gidecektir. Belki bir müddet sonra TL'nin bu kadar değerli olması acaba ihracatı olumsuz etkiler mi diye tartışabiliriz. Önümüzdeki dönemde ekonominin daha istikrarlı hale geldiğini göreceğiz."