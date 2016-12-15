Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bu Amerikalıların hepsi mi şizofren?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, "ABD'nin izlediği politikaların hem dostluğa hem de ABD'yi dünyaya model yapan değerlere ters olduğunu" ileri sürerek "Bunları biz görüyoruz da halkımız görmüyor mu? İşte o zaman Türkiye’de kimse ABD’ye sıcak bakmaz hatta ABD’ye düşmanlık artar… ABD’de kimse bunları görmüyor mu? Neden sessiz kalıyorlar. Yoksa Amerika’da herkes mi şizofren?" görüşünü savundu.

İlnur Çevik'in Yeni Birlik'te "Bu Amerikalıların hepsi mi şizofren?" başlığıyla yayımlanan (15 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Bir tarafta şehitlerimiz için gözyaşı döken ABD başkonsolosu, öbür tarafta Suriyeli Kürtlere açık açık Türkiye’ye karşı uçaksavar füzeleri veren bir Amerika…

Adı dost ve müttefik ama yaptığı açıkça düşmanlık… ABD neden PYD’ye, yani Suriyeli Kürt teröristlere, uçak savar füzeleri veriyor? O bölgede Rus savaş uçakları, Esat güçlerinin jetleri ve birde ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerinin uçakları var. Bu füzeler bunlara karşı kullanılamayacağına göre geriye bizim uçaklarımız kalıyor. Yani ABD bizim DEAŞ ve PYD hedeflerini vurduğumuzu gördü şimdi de Suriyeli Kürt teröristleri korumak için onlara uçaklarımıza karşı bu füzeleri veriyor… İşte sana dost ve müttefik bir ülke…

ABD, PYD’ye silah ve patlayıcılar veriyor… PYD’lilere askeri eğitim veriyor. Hatta onlara istihbarat bilgileri de sunuyor… Bunu alın DEAŞ’a karşı kullanın diye ama PYD ne yapıyor? PYD iki şey yapıyor…

Birincisi silahların ve patlayıcıların bir kısmını PKK’ya aktarıyor ve onlarda bunları polisimizi, askerimizi ve hatta sivil vatandaşlarımızı katletmek için kullanıyorlar. Sonra Başkonsolos polis şehitlerimizin cenazelerinde boy gösterip ağlıyor… Bu bir şaka mı? ABD bununla da kalmıyor… Amerikan eğitmenleri PKK ve PYD’lileri yetiştiriyor, bunlar eylem için Türkiye’ye girip canımızı yakıyorlar… İşte sana dost ve müttefik bir ülke…

İkincisi ise ABD’nin bunlara verdiği silahları yalnız DEAŞ ile savaşmaya değil aksine bölgede Kürtlerin kontrol ettiği alanları genişletmek için kullanıyorlar. Hatta bizim askerlerimizin ve Özgür Suriye Ordusunun kurtardığı bölgelere konmaya çalışıyorlar. Türkiye’de bunları uçaklarımızla ve savaş gücümüzle püskürtüyor… Onun için şimdi ABD, PYD’ye uçaksavar füzeleri veriyor… Yani aklı sıra bize ders verecek… İşte sana dost ve müttefik bir ülke…

Peki yarın PYD savaş uçaklarımızı düşürürse, verdikleri füzelerle Türkiye’de PKK uçak düşürmeye kalkarsa ne yapacağız? Bunu hesabını kim verecek?

Biz her zaman Türk-Amerikan dostluğuna, Amerika’yı Amerika yapan yüksek değerlere inandık. Ama şu anda ABD’nin izlediği politikalar hem dostluğa hem de ABD’yi dünyaya model yapan değerlere ters.

Bunları biz görüyoruz da halkımız görmüyor mu? İşte o zaman Türkiye’de kimse ABD’ye sıcak bakmaz hatta ABD’ye düşmanlık artar… ABD’de kimse bunları görmüyor mu? Neden sessiz kalıyorlar. Yoksa Amerika’da herkes mi şizofren?