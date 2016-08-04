T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bahçeli ve tüm MHP camiasından özür diliyorum

Malkoç, Bahçeli için "İlk defa bu kadar büyük bir kalabalığa seslenecek” demişti

04 Ağustos 2016 21:55

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, "Bugünkü program içerisinde mitinge katılımla ilgili olarak sarf ettiğim bir cümle sebebiyle başta Sayın Bahçeli'nin şahsından ve tüm MHP camiasından özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Malkoç, 7 Ağustos günü düzenlenecek olan mitinge katılacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “İlk defa bu kadar büyük bir kalabalığa seslenecek” demişti.

Bugün sabah saatlerinde Fox Tv'de yayınlanan "Çalar Saat" programında, güncel siyasi konuları değerlendirdiğini ifade eden Malkoç, pazar günü Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne bütün siyasi partilerin davet edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu bildirdi. Programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz darbe girişimindeki asil duruşuna dikkati çekip, devlet adamlığı kalitesini belirttiğini ve mitinge katılma kararının ne kadar isabetli olduğunu vurguladığını aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

"Türk milletinin bundan duyduğu büyük memnuniyeti ifade ettim. Sayın Bahçeli'nin devlet adamlığını, siyasi kişiliğini, yıllardır yakinen tanıdım, buna şahit oldum ve bunu çeşitli vesilelerle dile getirdim. Bu son yaşadığımız 15 Temmuz darbe kalkışmasında ve sonrasında Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır, Türk milletinin bütün fertlerini memnun etmiştir. Kendisine yakışan ve kendisinden milletin beklediği gibi yürekli ve yiğitçe davranmıştır.

15 Temmuz gecesinden bu yana katıldığım onlarca televizyon programında ve değişik illerdeki 'Milli irade ve Demokrasi' toplantılarında bunu dile getirerek, kendisine şahsım ve milletimiz adına müteşekkir olduğumu ifade ettim.

Etmeye de devam edeceğim. Bugünkü program içerisinde mitinge katılımla ilgili olarak sarf ettiğim bir cümle sebebiyle başta Sayın Bahçeli'nin şahsından ve tüm MHP camiasından özür dilerim. Çanakkale ruhu içerisinde, milyonlarla 7 Ağustos Pazar günü İstanbul'da birlik ve beraberlik içerisinde buluşalım inşallah."

ETİKETLER

şeref malkoçbahçeli7 ağustosyenikapı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bahçeli, Yenikapı'da ömründe görmediği bir kalabalığa hitap edecek

"Bahçeli, devlet adamlığını gösterdi"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24