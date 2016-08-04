Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Bahçeli ve tüm MHP camiasından özür diliyorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç, "Bugünkü program içerisinde mitinge katılımla ilgili olarak sarf ettiğim bir cümle sebebiyle başta Sayın Bahçeli'nin şahsından ve tüm MHP camiasından özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Malkoç, 7 Ağustos günü düzenlenecek olan mitinge katılacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “İlk defa bu kadar büyük bir kalabalığa seslenecek” demişti.

Bugün sabah saatlerinde Fox Tv'de yayınlanan "Çalar Saat" programında, güncel siyasi konuları değerlendirdiğini ifade eden Malkoç, pazar günü Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne bütün siyasi partilerin davet edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunu bildirdi. Programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz darbe girişimindeki asil duruşuna dikkati çekip, devlet adamlığı kalitesini belirttiğini ve mitinge katılma kararının ne kadar isabetli olduğunu vurguladığını aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

"Türk milletinin bundan duyduğu büyük memnuniyeti ifade ettim. Sayın Bahçeli'nin devlet adamlığını, siyasi kişiliğini, yıllardır yakinen tanıdım, buna şahit oldum ve bunu çeşitli vesilelerle dile getirdim. Bu son yaşadığımız 15 Temmuz darbe kalkışmasında ve sonrasında Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır, Türk milletinin bütün fertlerini memnun etmiştir. Kendisine yakışan ve kendisinden milletin beklediği gibi yürekli ve yiğitçe davranmıştır.

15 Temmuz gecesinden bu yana katıldığım onlarca televizyon programında ve değişik illerdeki 'Milli irade ve Demokrasi' toplantılarında bunu dile getirerek, kendisine şahsım ve milletimiz adına müteşekkir olduğumu ifade ettim.

Etmeye de devam edeceğim. Bugünkü program içerisinde mitinge katılımla ilgili olarak sarf ettiğim bir cümle sebebiyle başta Sayın Bahçeli'nin şahsından ve tüm MHP camiasından özür dilerim. Çanakkale ruhu içerisinde, milyonlarla 7 Ağustos Pazar günü İstanbul'da birlik ve beraberlik içerisinde buluşalım inşallah."